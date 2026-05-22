Glödhet i VM – nu klar för Rögle

Norrmannen Tinus Luc Koblar slog igenom i Leksand den gångna säsongen.

Nu har 18-åringen skrivit på för vice mästarna Rögle inför kommande säsong.

Luc Koblar tog steget upp till Leksands A-lag inför förra säsongen. Forwarden blev snabbt en viktigt spelare för Dala-laget och stod för 14 (8+6) poäng på 47 grundseriematcher.

Under året har han också tagit Norge till högsta divisionen i JVM och nu gör han dessutom succé i A-landslaget under VM i Schweiz. Hittills har det blivit fem poäng på fyra VM-matcher för ynglingen.

– En färgklick både på och utanför isen. Stark skridskoåkare och skicklig med pucken. Kommer spela VM med Norge och samla på sig värdefulla erfarenheter innan han ansluter till oss. Ung och lovande och kommer bara att bli bättre desto längre säsongen lider, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till klubbens hemsida.

Kontrakter med Rögle är skrivet över kommande säsong.

