Stjärnan sågas – efter mardrömsstarten: ”Aldrig sett honom så”

Montreal körde över Carolina i den första matchen i konferensfinalen.

Efteråt var Hurricanes-coachen Rod Brind’Amour märkbart irriterad.

– Vi kastar bort matchen och jag hatar att se det, säger han.

Carolina klev in i den här matchserien med åtta raka segrar efter att ha svept både Ottawa och Philadelphia i Stanley Cup-slutspelet. Nu var frågan om man hade borstat av sig rosten när man gick upp mot Montreal, som kom från två raka Game 7-segrar.

Svaret var nej.

Trots att det började bra när Seth Jarvis gjorde 1-0 redan efter 33 sekunder. Gästerna svarade lika snabbt genom Cole Caufield och redan efter drygt tio mindre hade Montreal gjort fyra raka mål och ledde med 4-1.

– Vi var inte redo för slutspelshockey och kastade helt enkelt bort den här matchen. Jag hatar att se det den här tiden på året, sa Carolinas boss Rod Brind’Amour på presskonferensen efter matchen.

Speciellt irriterad var han på sina stjärnspelare. Inte minst hyllade backen Jaccob Slavin som var minus fyra i matchen.

– Jag har coachat Slavin i åtta år och aldrig sett honom spela på det viset, säger han.

Hemmalaget reducerade visserligen till 2-4 i den andra perioden. Men Canadiens hade inga problem att stänga den här matchen och när Juraj Slafkovsky kunde sätta 2-5 sju minuter in i tredje var saken klar.

– Vi höll oss till vår identitet och tog vara på chanserna. Men det här kommer förmodligen bli en lång serie och vi vet att vi behöver bli bättre för varje match, sa Montreal-tränaren Martin St Louis.

Matchen slutade 6-2 efter att Slakovsky gjort sitt andra för kvällen i tom bur.

Match två avgörs natten till söndag.



