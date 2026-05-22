Så spelas Sverige-Italien i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin femte match i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Italien den 22:e maj klockan 20:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Italien.

Sverige tar sig an Italien i Hockey-VM.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich.

Sverige premiärspelade mot Kanada i fredags och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

I söndags besegrades Danmark med 6-2. Viggo Björck skrev historia som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna. Övriga blågula mål gjordes av Mattias Ekholm, Oliver Ekman-Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg och Linus Karlsson.

Dagen efter var det dags igen, med match mot Tjeckien. Sverige hamnade tidigt i ett 3-0-underläge men lyckades sånär hämta upp det och få med sig poäng från matchen. Tjeckien vann emellertid med 4-3. De svenska målen gjordes av Joel Persson, Simon Holmström och Oliver Ekman-Larsson.

I den fjärde matchen, som spelades i onsdags, besegrades uppstickaren Slovenien med hela 6-0. Lucas Raymond och Jacob de la Rose gjorde två mål vardera, medan backarna Mattias Ekholm och Robert Hägg gjorde de resterande två målen. Arvid Söderblom höll nollan.

Italien har haft ett blytungt VM och får svårt att hålla sig kvar i A-divisionen. Detta efter förluster med 6-0 mot Kanada, 4-1 mot Slovakien, 4-0 mot Norge och 3-1 mot Tjeckien. Mot Tjeckien var man dock nära en sensationell poäng, sedan Damian Clara imponerat stort i kassen i sin VM-debut. Clara räddade över 50 skott – till ingen nytta.

Sverige ligger utanför kvartsfinalplats, med sina sex poäng på fyra matcher. Italien ligger sist i gruppen, på noll poäng.

Hur ser Tre Kronors poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Lucas Raymond 4 3 7 2. O. Ekman-Larsson 2 5 7 3. Simon Holmström 1 4 5 4. Mattias Ekholm 3 1 4 5. Linus Karlsson 1 3 4

Hur ser Italiens poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Gabriel Nitz 1 0 1 2. Nick Saracino 1 0 1 3. Mikael Frycklund 0 1 1

Hur ser jag Sverige-Italien på TV?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 20:20, men TV-sändningen börjar redan vid 19:30.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Italien i hockey-VM 2026?

Det här är femte gruppspelsmatchen av sju.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Laget som slutar sist i gruppen åker ner till B-VM nästa år. Och det är den positionen Italien ligger på nu, efter att ha förlorat alla sina fyra matcher och bara mäktat med att göra ynka två mål.

Sverige ligger också utanför kvartsfinalplats efter förlusterna mot Kanada och Tjeckien, men har nu tre på pappret något enklare motstånd kvar. Italien är först ut, och därefter väntar Norge innan man avslutar gruppspelet mot Slovakien.

Kvällens match är således mycket viktig. För svensk del lär seger behövas om man ska gå till kvartsfinal, medan Italien i första hand vill ge sig själva goda chanser att spela sig till en fortsättning i A-gruppen av VM. En sensationell poäng mot Tre Kronor skulle kunna bli helt avgörande.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers –> Läs mer!

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues –> Läs mer!

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers –> Läs mer!

Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Italiens stjärnor?

Italien har ett av de mer anonyma lagen i VM. Truppen består i ganska stor utsträckning av spelare med dubbla pass. Framför allt finns flera kanadensiska italienare i laget. En av dem är Matt Bradley, som gjorde 40 poäng för italienska Bolzano som spelar i den österrikiska ligan ECHL.

För oss svenskar är det dock inget snack om att två andra spelare sticker ut: Damian Clara och Mikael Frycklund. Clara har spelat för Brynäs och Färjestad i SHL och har imponerat i såväl OS som VM. Han kommer närmast från en kort sväng i Anaheim Ducks organisation. Han är spelartruppens stora stjärna.

Mikael Frycklund är svensk och främst förknippad med Västerås, men har fått italienskt pass och spelade för sitt nya hemland även i OS.

Även rutinerade backen Alex Trivellato kan vara ett bekant namn för den svenska hockeypubliken. Han gjorde ett kort inhopp i Västervik för några år sedan.

Den största stjärnan överlag är dock förbundskaptenen Jukka Jalonen, som med sina tre VM-guld som finsk förbundskapten är en av landslagsishockeyns största coacher genom tiderna.

Hur ser Sveriges och Sloveniens trupper ut?

Här hittar du Sveriges trupp i hockey-VM 2026.

Här hittar du Italiens trupp i hockey-VM 2026.

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Slovenien

VM 2019: Sverige-Italien 8-0

VM 2017: Sverige-Italien 8-1

VM 2014: Sverige-Italien 5-1

VM 2012: Sverige-Italien 4-0

VM 2007: Sverige-Italien 7-1

VM 2006: Sverige-Italien 4-0

VM 1997: Sverige-Italien 5-3

VM 1996: Sverige-Italien 3-3

VM 1995: Sverige-Italien 7-0

VM 1994: Sverige-Italien 7-2

Sverige och Italien har inte mötts så ofta på senare år, men spelade ofta mot varandra på 90-talet. Faktum är att matcherna 1994 och 1995 var kvartsfinaler. Och 1996 skrällde alltså Italien genom att ta en poäng mot Tre Kronor. Den kanske mest ihågkomna matchen mellan länderna var dock i VM 1992, då Italien chockartat skrällde till sig en poäng via en 0-0-match. Trots det vann Tre Kronor VM-guld.

Man möttes ju också i OS tidigare i år, och då vann Sverige med 5-2. Men bara ett par spelare från det svenska laget är med och spelar VM nu.

Den senaste VM-matchen mellan nationerna spelades för sju år sedan och då vann Tre Kronor med 8-0. Anton Lander gjorde hattrick och Patric Hörnqvist gjorde två mål. Oskar Lindblom, William Nylander och Marcus Krüger satte de övriga målen. Henrik Lundqvist höll nollan.





