Norge nära dunderknall mot Kanada
Norge var knappt två minuter från en dunderskräll. Då kvitterade Kanada – och avgjorde i sudden.
Därmed behåller lönnlöven greppet om förstaplatsen i gruppen.
Norge inledde den fjärde gruppspelsmatchen med att chocka lönnlöven genom att gå upp i en 2-0-ledning efter mål från Eskil Bakke Olsen och Johannes Johannesen.
Storfavoriten skulle dock repa sig och hämta upp till 2-2 eter dubbla mål från Mark Scheifele innan första perioden var över.
I den andra perioden återtog Norge ledningen genom mål i powerplay av SHL-bekante Noah Steen. Men Kanada svarade i powerplay minuter senare genom Gabriel Vilardi.
I den tredje perioden trodde nog de flesta att Kanada skulle segla iväg bekvämt när Dylan Cozens gjorde 4-3 i boxplay efter 31 sekunder. Men det norska laget hade andra planer. Först kvitterade Noah Steen med sitt andra i matchen, innan Leksands Tinus Luc Koblar kort därpå gjorde 5-4.
Norge stod sen emot till det återstod 1.39. Då kvitterade Ryan O´Reilly med en styrning framför målvakten Tobias Normann. I sudden avgjorde sedan Kanada direkt efter ett mönsteranfall som avslutades av hattrick-skytten Mark Scheifele.
