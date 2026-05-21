Finland vann mot Lettland

Seger för Finland med 7–1 mot Lettland

Henri Jokiharju matchvinnare för Finland

Fjärde raka segern för Finland

Finland segrade borta mot Lettland i VM Grupp A herr, med 7–1 (3–1, 1–0, 3–0).

Det var sjätte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Finland.

Det här innebär att Finland nu har fyra segrar i följd i VM Grupp A herr och är tre segrar ifrån en hel säsong utan förlust.

Storbritannien nästa för Finland

Lettland tog ledningen i början av första perioden genom Rudolfs Balcers.

Finland vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 8.55 i andra perioden nätade Waltteri Merelä framspelad av Saku Mäenalanen och Hannes Björninen och gjorde 1–4.

Finland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Anton Lundell, Patrik Puistola och Aatu Räty.

Finlands Mikko Lehtonen hade tre assists och Hannes Björninen stod för tre poäng, varav ett mål.

Finland tog hem lagens senaste möte, i maj i fjol, med 2–1 i Ericsson Globe.

Lördag 23 maj 12.20 spelar Lettland hemma mot USA. Finland möter Storbritannien hemma fredag 22 maj 20.20.

Lettland–Finland 1–7 (1–3, 0–1, 0–3)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (0.10) Rudolfs Balcers (Sandis Vilmanis), 1–1 (5.11) Hannes Björninen (Henri Jokiharju, Waltteri Merelä), 1–2 (10.19) Henri Jokiharju (Patrik Puistola, Mikko Lehtonen), 1–3 (15.22) Saku Mäenalanen (Hannes Björninen).

Andra perioden: 1–4 (28.55) Waltteri Merelä (Saku Mäenalanen, Hannes Björninen).

Tredje perioden: 1–5 (40.58) Anton Lundell (Mikael Granlund, Aleksander Barkov), 1–6 (41.25) Patrik Puistola (Mikko Lehtonen, Janne Kuokkanen), 1–7 (45.36) Aatu Räty (Lenni Hämeenaho, Mikko Lehtonen).

Utvisningar, Lettland: 6×2 min. Finland: 7×2 min.

