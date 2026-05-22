Joel Nyström, Felix Unger Sörum och Noel Gunler är klara för konferensfinal i AHL-slutspelet Calder Cup. I natt avgjorde Chicago Wolves serien mot Grand Rapids Griffins med en 3–2-seger.

Joel Nyström, Noel Gunler och Felix Unger Sörum avancerar i Calder Cup-slutspelet i AHL. Foto: AP Photo/Alamy

Tre svenskar är klara för motsvarigheten till en semifinal i AHL.

Joel Nyström och Felix Unger Sörum bidrog båda med varsin assist när Chicago Wolves, som även har Noel Gunler i laget, besegrade Grans Rapids Griffins med 3–2. Därmed avancerar laget till den västra konferensfinalen i Calder Cup, där man ställs mot Colorado Eagles.

Noterbart är att Wolves och Eagles är farmarlag åt Carolina Hurricanes och Colorado Avalanche, två lag som fortfarande spelar i Stanley Cup-slutspelet.

Förgrundsfigur för Wolves var centern Noah Phlip, yngre bror till Färjestads forward Luke Phlip. 27-åringen gör både 1–0 och 2–0 efter att Nyström haft assist på det första målet och Unger Sörum på det andra. Felix Unger Sörum förlänger därmed sin poängsvit i slutspelet till fem matcher efter att bara ha haft en assist på sina fyra första framträdanden i slutspelet.

Spelade med fem svenska backar

För Grand Rapids del innebär det här att säsongen är över för lagets svenska koloni. I nattens match var fem av lagets sex backar svenskar – Axel Sandin Pellikka, Anton Johansson, Erik Gustafsson, William Wallinder och William Lagesson. Dessutom var Gabriel Seger ombytt medan Eddie Genborg stod utanför laget.

I den östra konferensen av AHL-slutspelet är det 2–2 i matcher mellan Wilkes-Barre/Scranton Penguins, med Sebastian Aho i truppen, och Springfield Thunderbirds, där Theo Lindstein, Calle Rosén, Otto Stenberg och Simon Robertsson återfinns. Springfield, farmarlag åt St. Louis Blues, vann match fyra med 2–0 och lagen möts därmed i en femte och avgörande match för att bestämma vilka som får spela konferensfinal.

I den fjärde serien har Cleveland Monsters 2–1 i matcher mot Toronto Marlies, med Dennis Hildeby och Alexander Nylander i laget.