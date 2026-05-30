Stortalangen lyssnade på Jokinen: ”Mycket bättre”

4–2 Finland, och 1–0 Konsta Helenius–Macklin Celebrini. När Kanade besegrades i VM-semifinalen levde den finske stortalangen upp till sina ord.

– Han pratade hela säsongen i Jukurit om hur mycket bättre han var, berättade Olli Jokinen inför nedsläpp.

Konsta Helenius, Finland, och Macklin Celebrini, Kanada, gjorde upp i VM-semifinalen.

Konsta Helenius och Finland går vinnande ur kampen med Macklin Celebrini och Kanada. Något stortalangen faktiskt vetat att han kunnat göra en längre tid.

Inför nedsläpp i VM-semifinalen avslöjade nämligen den tidigare tränaren, Olli Jokinen, hur Helenius pratat under 2024, året båda spelare valdes i NHL-draften. Macklin Celebrini som nummer ett till San Jose Sharks, och Konsta Helenius till Buffalo Sabres som 14:e spelare.

– Han måste vara bäst idag. Han måste vara bättre än Macklin Celebrini. Han pratade hela säsongen i Jukurit om hur mycket bättre han var än Celebrini, varför han blev hypad, sa Jokinen i finska MTV.

Och ja, Konsta Helenius lyssnade på Jokinen.

Helenius hyllas av ”Foppa”: ”Mycket bra”

Macklin Celebrini klev av isen med en assist i 2–4-förlusten, medan den finske 20-åringen spelade både fram till 1–0, var inblandad i upprinnelsen till 2–2 och satte det viktiga 3–2-målet.

– Det där är ett så vackert mål, säger Viaplays Erik Granqvist i den svenska sändningen.

Peter Forsberg, expert intill fortsätter sedan att fyll i hyllningen.

– Jag har sett honom i väldig tidig ålder. Jag tyckte att han kanske hade lite dåligt skott då, men han gör mycket bra. Han är tekniskt skicklig, har alltid varit duktig med pucken och sett isen bra. Sen har han kanske inte haft kroppen att kunna vara med de största grabbarna i världen, men han börjar jobba sig in i det och får lite överkropp.

– Han har spelat U18-VM, U20-VM, senior-VM som 18-åring, som Viggo Björck, den typen av begåvning. Sen att få spela med Barkov och Granlund. Här idag är de mycket bättre än Kanadas toppkedja, tillägger Granqvist efteråt.

