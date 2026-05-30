Finlands revansch: Klara för VM-final

Finland är klara för VM-final mot Schweiz. Kanada föll ihop totalt i den andra perioden och kunde inte stoppa OS-revanschen.

– Kanadensarna är helt överkörda, säger Viaplays Mattias Norström i sändningen av 4–2-matchen.

Finland besegrar Kanada och går till VM-final mot Schweiz. Foto: Bildbyrån (montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Finland har tagit revansch på Kanada efter OS-semifinalen i vintras – och det på imponerande vis.

Lördagens VM-semifinal inleddes av en drömstart för de finska lejonen, precis som i 2–3-förlusten då, men denna gång vek man inte ner sig. Trots 1–2-underläge inför andra perioden sköljde man över nordamerikanerna och gick ifrån till 4–2 med tre snabba mål. Barkov, Helenius och Räty var målskyttarna, och Mikael Granlund en nyckel.

– Kanadensarna är helt överkörda. Det är ett piggare Finland som vinner närkamperna och är smarta i egen zon. Det är tre byten i rad när Kanada haft ett uppspel som man lägger ner pucken och åker för att byta. Just nu är det inte mycket som synkar för dem. 0–3 i den här perioden. Något stämmer inte, sa Viaplays expert Mattias Norström i sändningen.

Kanadas Greaves sågas rejält: ”Bedrövlig”

Jet Greaves i det kanadensiska målet pekades ut som en svaghet på förhand, och när Finland gick hårt mot buren kunde kan inte stå emot.

– Kanada är väldigt dåliga på att boxa bort och stänga ute. Det är också en faktor till att Greaves ser fladdrig ut. Han har varit bedrövlig i andra perioden. Får de inte ordning på det kommer Finland att vinna, sa experten Erik Granqvist inför tredje perioden.

I den tredje perioden rann sedan minuterna iväg utan att chanser för Kanada. Frustrationen blev tydlig och till slut krävdes en desperat sista push. Kanada tog ut målvakten med minuten kvar, men Justus Annunen gjorde det Greaves inte kunde göra, att stå emot.

Schweiz vann sin semifinal mot Norge med 6–0 och väntar nu Finland i VM-finalen.

Source: Finland @ Elite Prospects