Familjens gåva: Donerar Lemieuxs hjärna

I fredags lämnade legendaren 60-årige legendaren Claude Lemieux jordelivet.

Nu donerar familjen hans hjärna till forskning om hjärnskador.

Den fyrfaldige Stanley Cup-mästaren Claude Lemieux gick hastigt bort i suicid tidigare den här veckan. Ett besked som slog ned som en chock i hockeyvärlden. Så sent som i måndags gjorde han ett framträdande i Bell Centre i inför Montreals match tre mot Carolina i slutspelet.

Bara några dagar efter det sorgliga beskedet meddelas nu att Lemieux hjärna kommer att doneras UNITE CTE center and Brain Bank vid Boston University, en av världens ledande forskargrupper om hjärnskakningar och kronsik traumatisk encefalopati, CTE. Ett initiativ som kommer familjen.

Lemieuxs familj har, enligt NY Times, gett CTE Center tillstånd att identifiera honom vid namn i samband med donationen och eventuella resultat som kan komma att delas offentligt.

”Claude ägnade sitt liv efter karriären till att hjälpa nästa generation. Genom att låta hans namn kopplas till forskningen hoppas vi hans liv kan bidra till större förståelse, mer ärliga samtal och bättre skydd för idrottare och familjer i framtiden.”.

Familjen understryker också att inga slutsatser bör dras kring diagnoser i Lemieux fall.

”Familjen betonar att detta beslut är en gåva till vetenskapen, till idrottare och till framtida generationer av familjer som söker svar.”