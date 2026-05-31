Hockey-VM på tv idag: Så sänds finalen

Det har blivit dags för bronsmatch och final i hockey-VM 2026! Kanada och Norge gör upp om bronset medan den stora finalen spelas mellan Schweiz och Finland. Här är tv-tider, spelschema, resultat och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Schweiz och Finland drabbar samman i 2026 års final i hockey-VM. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Nu ska det avgöras!

Klockan 20.20 i kväll är det nedsläpp i VM-finalen mellan Schweiz och Finland. En match som sänds av Viaplay samt Viaplay Sport. Nationerna kvalificerade sig dit via segrar i semifinalerna mot Norge respektive Kanada.

Schweiz vann med klara 6–0 i sin semifinal mot överraskningslaget Norge. Där var det inget snack om saken. Semifinalen mellan Kanada och Finland var desto jämnare, men där drog finnarna det längre strået tack vare en dominant andraperioden. Tre raka mål tog dem från 1–2-underläge till 4–2-ledning, ett resultat som stod sig matchen ut.

Schweiz och Finland möttes i toppmötet i grupp A under gruppspelet. Då vann Schweiz med 4–2.

Nu har Schweiz chansen att vinna sitt första VM-guld efter att ha förlorat fyra finaler de senaste 13 åren (2013, 2018, 2024 och 2025). Så sent som i fjol blev det förlust mot USA efter förlängning (0–1) i finalen i Stockholm. Året innan dess föll de mot Tjeckien (0–2) i Prag. Finland har å sin sida vunnit fyra VM-guld (1995, 2011, 2019, 2022).

Under söndagen spelas också bronsmatchen mellan Kanada och Norge med start 15.20. Matchen sänds i Viaplay Sport och på Viaplay.

TV-tider Hockey-VM: Medaljmatcher Söndag 31 maj Sändning Match Kanaler 15:10 Bronsmatch 🇨🇦 Kanada – Norge 🇳🇴 Viaplay Viaplay Sport 19:30 VM-Final 🇨🇭 Schweiz – Finland 🇫🇮 Viaplay Viaplay Sport

Var sänds VM-finalen i ishockey 2026?

Finalen mellan Schweiz och Finland sänds på Viaplays streamingplattform samt på Viaplay Sport. Samma sak gäller bronsmatchen mellan Kanada och Norge.

Finalen kan även följas via hockeysverige.se:s liverapportering som startar runt 19.30 under söndagskvällen.

Hur många guld har Schweiz på hockey-VM?

Schweiz har aldrig vunnit VM-guld. Däremot har man fem silvermedaljer (1935, 2013, 2018, 2024 och 2025). De senaste två åren har man förlorat finalerna mot Tjeckien respektive USA. 2013 och 2018 föll man mot Sverige.

Hur många guld har Finland på hockey-VM?

Finland har vunnit fyra VM-guld (1995, 2011, 2019, 2022). Det första togs i Globen i Stockholm efter finalseger mot Sverige 1995. Sverige besegrades också i VM-finalen 2011 när det andra guldet togs. Då i Bratislava i Slovakien.

Laguppställningar för finallagen i hockey-VM

Schweiz

Målvakter

Reto Berra, Fribourg-Gottéron

Sandro Aeschlimann, Davos

Leonardo Genoni, Zug

Backar

Dean Kukan, ZSC Lions

Sven Jung, Davos

Lukas Frick, Davos

Christian Marti, ZSC Lions

Tim Berni, Geneve-Servette

Dominik Egli, Frölunda

Janis Moser, Tampa Bay

Roman Josi, Nashville

Forwards

Simon Knak, Davos

Damien Riat, Lausanne

Nico Hischier, New Jersey

Ken Jäger, Lausanne

Nino Niederreiter, Winnipeg

Timo Meier, New Jersey

Pius Suter, St. Louis

Denis Malgin, ZSC Lions

Calvin Thürkauf, Lugano

Nicolas Baechler, ZSC Lions

Sven Andrighetto, ZSC Lions

Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron

Theco Rochette, Lausanne

Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron

Finland

Målvakter

29 Harri Säteri, EHC Biel-Bienne (NL)

31 Justus Annunen, Nahsville Predators (NHL)

70 Joonas Korpisalo, Boston Bruins (NHL)

Backar

3 Olli Määttä, Calgary Flames (NHL)

4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NL)

10 Henri Jokiharju, Boston Bruins (NHL)

18 Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC (NL)

33 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators (NHL)

41 Ville Heinola, Winnipeg Jets (NHL)

55 Mikael Seppälä, HC Sparta Praha (EHL)

58 Urho Vaakanainen, New York Rangers (NHL)

Forwards

13 Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC (NL)

15 Anton Lundell, Florida Panthers (NHL)

16 Aleksander Barkov, Florida Panthers (NHL)

19 Waltteri Merelä, SC Bern (NL)

21 Patrik Puistola, Örebro HK (SHL)

23 Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna (Liiga)

24 Hannes Björninen, SCL Tigers (NL)

27 Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks (SHL)

34 Aatu Räty, Vancouver Canucks (NHL)

64 Mikael Granlund, Anaheim Ducks (NHL)

65 Sakari Manninen, Gèneve Servette HC (NL)

80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers (NL)

92 Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils (NHL)

94 Konsta Helenius, Buffalo Sabres (NHL)

Laguppställningar för lagen i bronsmatchen i hockey-VM 2026?

Kanada

Målvakter

Jet Greaves (CBJ)

Jack Ivankovic (NSH)

Cam Talbot (DET)

Backar

Evan Bouchard (EDM)

Dylan DeMelo (WPG)

Sam Dickinson (SJS)

Denton Mateychuk (CBJ)

Darnell Nurse (EDM)

Morgan Rielly (TOR)

Zach Whitecloud (CGY)

Parker Wotherspoon (PIT)

Forwards

Norge

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Resultaten i semifinalerna in hockey-VM 2026

Poängligan hockey-VM 2026

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.