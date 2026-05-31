Hockey-VM på tv idag: Så sänds finalen
Det har blivit dags för bronsmatch och final i hockey-VM 2026! Kanada och Norge gör upp om bronset medan den stora finalen spelas mellan Schweiz och Finland. Här är tv-tider, spelschema, resultat och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Nu ska det avgöras!
Klockan 20.20 i kväll är det nedsläpp i VM-finalen mellan Schweiz och Finland. En match som sänds av Viaplay samt Viaplay Sport. Nationerna kvalificerade sig dit via segrar i semifinalerna mot Norge respektive Kanada.
Schweiz vann med klara 6–0 i sin semifinal mot överraskningslaget Norge. Där var det inget snack om saken. Semifinalen mellan Kanada och Finland var desto jämnare, men där drog finnarna det längre strået tack vare en dominant andraperioden. Tre raka mål tog dem från 1–2-underläge till 4–2-ledning, ett resultat som stod sig matchen ut.
Schweiz och Finland möttes i toppmötet i grupp A under gruppspelet. Då vann Schweiz med 4–2.
Nu har Schweiz chansen att vinna sitt första VM-guld efter att ha förlorat fyra finaler de senaste 13 åren (2013, 2018, 2024 och 2025). Så sent som i fjol blev det förlust mot USA efter förlängning (0–1) i finalen i Stockholm. Året innan dess föll de mot Tjeckien (0–2) i Prag. Finland har å sin sida vunnit fyra VM-guld (1995, 2011, 2019, 2022).
Under söndagen spelas också bronsmatchen mellan Kanada och Norge med start 15.20. Matchen sänds i Viaplay Sport och på Viaplay.
TV-tider Hockey-VM: MedaljmatcherSöndag 31 maj
|Sändning
|Match
|Kanaler
|15:10
|Bronsmatch 🇨🇦 Kanada – Norge 🇳🇴
|
Viaplay Viaplay Sport
|19:30
|VM-Final 🇨🇭 Schweiz – Finland 🇫🇮
|
Viaplay Viaplay Sport
Var sänds VM-finalen i ishockey 2026?
Finalen mellan Schweiz och Finland sänds på Viaplays streamingplattform samt på Viaplay Sport. Samma sak gäller bronsmatchen mellan Kanada och Norge.
Finalen kan även följas via hockeysverige.se:s liverapportering som startar runt 19.30 under söndagskvällen.
Hur många guld har Schweiz på hockey-VM?
Schweiz har aldrig vunnit VM-guld. Däremot har man fem silvermedaljer (1935, 2013, 2018, 2024 och 2025). De senaste två åren har man förlorat finalerna mot Tjeckien respektive USA. 2013 och 2018 föll man mot Sverige.
Hur många guld har Finland på hockey-VM?
Finland har vunnit fyra VM-guld (1995, 2011, 2019, 2022). Det första togs i Globen i Stockholm efter finalseger mot Sverige 1995. Sverige besegrades också i VM-finalen 2011 när det andra guldet togs. Då i Bratislava i Slovakien.
Laguppställningar för finallagen i hockey-VM
Schweiz
Målvakter
- Reto Berra, Fribourg-Gottéron
- Sandro Aeschlimann, Davos
- Leonardo Genoni, Zug
Backar
- Dean Kukan, ZSC Lions
- Sven Jung, Davos
- Lukas Frick, Davos
- Christian Marti, ZSC Lions
- Tim Berni, Geneve-Servette
- Dominik Egli, Frölunda
- Janis Moser, Tampa Bay
- Roman Josi, Nashville
Forwards
- Simon Knak, Davos
- Damien Riat, Lausanne
- Nico Hischier, New Jersey
- Ken Jäger, Lausanne
- Nino Niederreiter, Winnipeg
- Timo Meier, New Jersey
- Pius Suter, St. Louis
- Denis Malgin, ZSC Lions
- Calvin Thürkauf, Lugano
- Nicolas Baechler, ZSC Lions
- Sven Andrighetto, ZSC Lions
- Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron
- Theco Rochette, Lausanne
- Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron
Finland
Målvakter
- 29 Harri Säteri, EHC Biel-Bienne (NL)
- 31 Justus Annunen, Nahsville Predators (NHL)
- 70 Joonas Korpisalo, Boston Bruins (NHL)
Backar
- 3 Olli Määttä, Calgary Flames (NHL)
- 4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NL)
- 10 Henri Jokiharju, Boston Bruins (NHL)
- 18 Vili Saarijärvi, Gèneve Servette HC (NL)
- 33 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators (NHL)
- 41 Ville Heinola, Winnipeg Jets (NHL)
- 55 Mikael Seppälä, HC Sparta Praha (EHL)
- 58 Urho Vaakanainen, New York Rangers (NHL)
Forwards
- 13 Jesse Puljujärvi, Gèneve Servette HC (NL)
- 15 Anton Lundell, Florida Panthers (NHL)
- 16 Aleksander Barkov, Florida Panthers (NHL)
- 19 Waltteri Merelä, SC Bern (NL)
- 21 Patrik Puistola, Örebro HK (SHL)
- 23 Sami Päivärinta, HPK Hämeenlinna (Liiga)
- 24 Hannes Björninen, SCL Tigers (NL)
- 27 Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks (SHL)
- 34 Aatu Räty, Vancouver Canucks (NHL)
- 64 Mikael Granlund, Anaheim Ducks (NHL)
- 65 Sakari Manninen, Gèneve Servette HC (NL)
- 80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers (NL)
- 92 Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils (NHL)
- 94 Konsta Helenius, Buffalo Sabres (NHL)
Laguppställningar för lagen i bronsmatchen i hockey-VM 2026?
Kanada
Målvakter
- Jet Greaves (CBJ)
- Jack Ivankovic (NSH)
- Cam Talbot (DET)
Backar
- Evan Bouchard (EDM)
- Dylan DeMelo (WPG)
- Sam Dickinson (SJS)
- Denton Mateychuk (CBJ)
- Darnell Nurse (EDM)
- Morgan Rielly (TOR)
- Zach Whitecloud (CGY)
- Parker Wotherspoon (PIT)
Forwards
- Sidney Crosby (PIT)
- Connor Brown (NJD)
- Macklin Celebrini (SJS)
- Dylan Cozens (OTT)
- Emmitt Finnie (DET)
- Dylan Holloway (STL)
- Fraser Minten (BOS)
- Ryan O’Reilly (NSH)
- Mark Scheifele (WPG)
- John Tavares (TOR)
- Robert Thomas (STL)
- Gabriel Vilardi (WPG)
- Dawson Mercer (NJD)
Norge
Målvakter
- Tobias Normann (Frölunda)
- Henrik Haukeland
- Mathias Arnkvæern
Backar
- Johannes Johannesen
- Victor Kopperstad (Mora)
- Kristian Østby
- Max Krogdahl (Skellefteå)
- Adrian Saxrud-Danielsen
- Christian Kåsastul
- Sander Hurrod
- Stian Solberg
Forwards
- Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
- Noah Steen
- Petter Vesterheim (Malmö)
- Eirik Østrem Salsten
- Thomas Olsen
- Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
- Emilio Pettersen (Djurgården)
- Mikkel Eriksen (Färjestad)
- Martin Rønnild
- Jacob Berglund
- Patrick Elvsveen
- Andreas Martinsen
- Markus Vikingstad
- Tinus Luc Koblar (Leksand)
- Eskild Bakke Olsen (Linköping)
- Michael Brandsegg-Nygård
Resultaten i semifinalerna in hockey-VM 2026
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
