Stjärnan historisk – slår 69 år gammalt rekord

Mitch Marner skriver ny Stanley Cup-historia.

Han gjorde tre mål inom 6:10 minuter – och slår Maurice Richards rekord från 1957 för det snabbaste hattricket i en Stanley Cup-final.

Mitch Marner slår Maurice Richards rekord, som stod sig i 69 år. Foto: Bilbyrån & Arkiv

Mitch Marner har ett fenomenalt slutspel för Vegas Golden Knights. Han har tidigare varit ifrågasatt för sina insatser i Stanley Cup-slutspel då han spelade för Toronto Maple Leafs. Sedan flytten till Vegas har han dock raderat ut alla frågetecken.

I natt fortsatte han att bevisa det faktumet.

29-åringen klev nämligen fram med en historisk insats i match tre mot Carolina Hurricanes, som Vegas vann efter ett avgörande i den femte perioden. Marner fullbordade nämligen ett hattrick under slutet av den andra perioden. Marners tre mål kom inom loppet av 6:10 minuter vilket är ett nytt rekord för det snabbaste hattricket någonsin i en Stanley Cup-final. Det tidigare rekordet stod sig i 69 år då legendaren Maurice ”Rocket” Richard gjorde tre mål för Montréal Canadiens på 6:21 minuter i finalen mot Boston Bruins 1957.

Marner var däremot diplomatisk gällande sitt rekord efter match.

– Många killar gjorde riktigt bra spel för att sätta upp mig i de lägena. På det andra målet kom McNabb in där, hade tålamod och gjorde ett spel som lät mig ta mig runt målet. Det var fenomenalt. Man behöver fem spelare på isen som är på samma sida, och jag tyckte att vår kedja gjorde ett väldigt bra jobb med det hela kvällen, säger Marner.

Mitch Marner med flera rekord för Vegas Golden Knights

Mitch Marner hade också chansen att göra ett fjärde mål. Han fick nämligen ett straffslag i början av den tredje perioden. Han lyckades däremot inte få in pucken bakom Brandon Bussi utan fick nöja sig med hattricket.

– Jag var ganska trött, om jag ska vara ärlig. Jag märkte faktiskt inte att de hade bytt målvakt. Jag märkte inte heller att han hade plockhandsken på andra sidan. Det var många tankar som gick genom huvudet när jag åkte fram. Jag försökte skjuta snabbt eller hitta en lösning. Jag gillade min dragning, men den missade med väldigt liten marginal. Sådant händer ibland, säger storstjärnan om straffen.

Mitch Marner noterades också för en assist till Tomas Hertls 1-0-mål. Han stod alltså för 3+1 under den andra perioden. Därigenom är Marner den första spelaren genom tiderna att göra fyra poäng i en och samma period i en finalmatch. Mitch Marner står nu noterad för tio mål och 28 poäng på 19 matcher i årets slutspel. Han sätter därmed ett nytt rekord för flest poäng av en Vegas-spelare i ett Stanley Cup-slutspel. Jack Eichel hade den tidigare bästa noteringen med 26 poäng på 22 matcher när Vegas blev Stanley Cup-mästare 2023.

Source: Mitchell Marner @ Elite Prospects