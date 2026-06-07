Brayden McNabb fördes till sjukhus efter att ha fått ett slagskott i ansiktet.

Trots det var han med direkt i match tre och spelade en avgörande roll för Vegas Golden Knights.

– Jag har varit med i några slutspel genom åren och sett en del sådant här, men jag har inte sett något liknande, säger John Tortorella.

Brayden McNabb var tillbaka direkt för Vegas Golden Knights efter otäcka bilderna. Foto: Bildbyrån & NHL/Skärmdump (Montage)

I match två av Stanley Cup-finalen fick Brayden McNabb ett stenhårt slagskott av Nikolaj Ehlers rakt i ansiktet. McNabb utgick blodig och fördes direkt till sjukhus för att få vård. Därmed var hans status osäker inför den tredje finalmatchen som spelades i natt.

När laguppställningen presenterades var det dock officiellt. Brayden McNabb skulle spela direkt trots att han bara två dagar tidigare fått sjukhusvård efter slagskottet. Han möttes av ett stort jubel i arenan när hans namn presenterades inför matchstart.

– Precis när det hände och när jag hamnade på sjukhus var jag väl osäker på om jag skulle kunna spela vidare, men när jag vaknade dagen efter kände jag mig ändå okej och förstod att det fanns en chans, säger McNabb till media på plats efter nattens match.

Brayden McNabb berättar också att han behövde sys med mellan 20 och 30 stygn. Enligt backen är det också den mest otäcka skadan som han har råkat ut för under sin hockeykarriär.

– Ja, det var inte idealt att träffas av det skottet. Men det är sånt som händer i hockey.

An absolutely MONSTER CROWD POP for the McNabb intro pic.twitter.com/c9bPskw3gz — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2026

Brayden McNabb hyllas av Tortorella: ”Är helt tagen”

McNabb spelade med galler i nattens match och fick inte direkt någon smygstart tillbaka.

Vegas Golden Knights vann matchen mot Carolina Hurricanes med 5-4 sedan Shea Theodore avgjort matchen i den femte perioden. McNabb spelade nästan 36 minuter i matchen och noterades för två assist för att hjälpa Vegas till seger.

Efteråt hyllas han rejält av tränaren John Tortorella.

– När man kommer så här långt i slutspelet handlar det inte alltid bara om slutresultatet. Det handlar om slitaget och allt de här spelarna måste gå igenom för att spela så många matcher. Det är sådant man minns. Jag har varit med i några slutspel genom åren och sett en del sådant här, men jag har inte sett något liknande. Jag hörde spelarna ropa ”krigare”. Han är mer än det. Jag är bara helt tagen av hur han har hanterat det, säger Tortorella.

Vegas Golden Knights leder Stanley Cup-finalen med 2-1 i matcher efter nattens seger.

Source: Brayden McNabb @ Elite Prospects