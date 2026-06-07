Förra året lämnade Liam Nilsson sitt Luleå och flyttade till Kanada.

Nu är han klar för spel i universitetsligan USports och går till Mount Royal University.

Liam Nilsson går vidare till college inför den kommande säsongen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Det har gått ett år sedan Liam Nilsson flyttade från Luleå till Kanada. Han skrev på för West Kelowna Warriors i den kanadensiska juniorligan BCHL där Nilsson har spelat under den gångna säsongen.

Liam Nilsson var lagkapten för Luleås U20-lag innan flytten till andra sidan Atlanten och 20-åringen blev också lagkapten direkt för West Kelowna Warriors. Där blev han också lagkamrat med tidigare Luleåkamraten Ruslan Jamaldinov och duon var minst sagt framträdande för laget under säsongen. Jamaldinov blev lagets poängkung med 63 poäng på 53 matcher och kom nia i BCHL:s poängliga. Liam Nilsson hade också en stark säsong för klubben.

Nilsson blev lagets poängbästa back och stod för 36 poäng på 45 matcher från sin backplats. 20-åringen imponerade framför allt med sitt målskytt genom att smälla in 17 fullträffar under säsongen. Med det kom på delad förstaplats i backarnas skytteliga i BCHL under säsongen. Nilssons 36 poäng gjorde att han kom strax utanför topp tio i poängligan för backar.

Liam Nilsson går från BCHL till USports

Nu flyttar Liam Nilsson vidare.

20-åringen är klar för spel i den kanadensiska universitetsligan USports. Där har han valt spel hos Mount Royal University som är ett av topplagen i ligan och kom etta i CW East. De var sedan ett av åtta lag (av totalt 35) som gick vidare till slutspelet University Cup där de åkte ut i kvartsfinal.

Det är inte vanligt att svenskar väljer spel i Usports. Förra säsongen var det endast två svenskar, Malte Hasselgren och Markas Samenas, som spelade i den kanadensiska universitetsligan. I nuläget är Liam Nilsson den enda svensken som är klar för spel i ligan från och med nästa säsong.

Backen har Sunderby SK som moderklubb men flyttade till Luleå som ung och spelade flera säsonger i klubbens juniorlag. Säsongen 2024/25 kom Nilsson upp och var också ombytt i två SHL-matcher för Luleå, även om han inte fick någon speltid. Han har också gjort sju matcher i Hockeyettan på lån hos Kalix och Piteå.

Source: Liam Nilsson @ Elite Prospects