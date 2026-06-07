Så gick det för de svenska talangerna på NHL:s combine

NHL Draft Combine har genomförts under veckan där 100 talanger har visat upp sig för NHL-scouterna genom flera fystester.

Totalt tio svenskar deltog under combine – och flera av dem utmärkte sig också.

Malte Gustafsson, Viggo Björck och Ivar Stenberg är tre av de hetaste svenskarna inför NHL-draften – men Stenberg stod över fystesterna i NHL Draft Combine. Foto: Bildbyrån

Under veckan har totalt 100 draftaktuella spelare varit inbjudna till NHL Draft Combine i Buffalo för att genomgå fystester och låta NHL-klubbarna lära känna spelarna bättre i form av intervjuer.

De 100 talangerna har då testats i totalt 15 olika kategorier där deras fysiska värden har mätts ur olika perspektiv så som bänkpress, jämfota hopp samt flera övningar som mäter kondition, balans, syreuppsättning och stryka.

Av de totalt 100 talangerna som testas inför NHL-draften så återfanns tio svenskar och ytterligare en spelare som spelar i Sverige till vardags:

Adam Andersson, center, Leksand

Viggo Björck, center, Djurgården

Alexander Command, center, Örebro

Måns Gudmundsson, back, Färjestad

Malte Gustafsson, back, HV71

William Håkansson, back, Luleå

Elton Hermansson, forward, MoDo

Jonas Lagerberg Hoen, forward, Leksand

Marcus Nordmark, forward, Djurgården

Ivar Stenberg, forward, Frölunda

Niklas Aaram-Olsen, forward, Örebro (Norge)

Superdeal: Läs allt på Hockeysverige Plus – hela sommaren – för en krona