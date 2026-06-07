Så gick det för de svenska talangerna på NHL:s combine
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NHL Draft Combine har genomförts under veckan där 100 talanger har visat upp sig för NHL-scouterna genom flera fystester.
Totalt tio svenskar deltog under combine – och flera av dem utmärkte sig också.
Under veckan har totalt 100 draftaktuella spelare varit inbjudna till NHL Draft Combine i Buffalo för att genomgå fystester och låta NHL-klubbarna lära känna spelarna bättre i form av intervjuer.
De 100 talangerna har då testats i totalt 15 olika kategorier där deras fysiska värden har mätts ur olika perspektiv så som bänkpress, jämfota hopp samt flera övningar som mäter kondition, balans, syreuppsättning och stryka.
Av de totalt 100 talangerna som testas inför NHL-draften så återfanns tio svenskar och ytterligare en spelare som spelar i Sverige till vardags:
Adam Andersson, center, Leksand
Viggo Björck, center, Djurgården
Alexander Command, center, Örebro
Måns Gudmundsson, back, Färjestad
Malte Gustafsson, back, HV71
William Håkansson, back, Luleå
Elton Hermansson, forward, MoDo
Jonas Lagerberg Hoen, forward, Leksand
Marcus Nordmark, forward, Djurgården
Ivar Stenberg, forward, Frölunda
Niklas Aaram-Olsen, forward, Örebro (Norge)
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