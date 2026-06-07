Albin Nilsson följde inte med moderklubben Troja-Ljungby ner till Hockeyettan.

Nu flyttar centern utomlands – och är klar för spel i franska Marseille.

Albin Nilsson flyttar till Frankrike efter degraderingen med Troja-Ljungby. Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

Förra året, efter att Troja-Ljungby gått upp till HockeyAllsvenskan, valde Albin Nilsson att vända hem till moderklubben. Efter en säsong i Kalmar flyttade han tillbaka till Ljungby och drog på sig Troja-tröjan återigen.

Där var Nilsson sedan en ledande spelare för nykomlingen och han stod för 26 poäng på 49 matcher vilket var tredje bäst i laget. Det var också ett stort lyft personligen för Nilsson som hade gjort tolv poäng på 47 matcher säsongen dessförinnan i Kalmar. Även i kvalet var Nilsson en framstående spelare för Troja-Ljungby med sina 2+1 på fem matcher. Det räckte däremot inte för att hålla laget uppe utan Västerås vann serien med 4-1 i matcher för att skicka Troja tillbaka ner till Hockeyettan efter en säsong i HockeyAllsvenskan.

Efter degraderingen stod det klart att Albin Nilsson skulle lämna moderklubben och söka sig någon annanstans. Nu är också centerns nästa klubbadress klar.

Albin Nilsson flyttar till Frankrike

Albin Nilsson har nämligen presenterats av Marseille i den franska ligan. Där har Nilsson skrivit på ett kontrakt för den kommande säsongen, 2026/27. Den gångna säsongen kom Marseille femma i Ligue Magnus men åkte ut i kvartsfinal mot Bordeaux. Marseille gick upp till högstaligan i Frankrike 2023 men har sedan åkt ut i kvartsfinal mot Bordeaux tre säsonger i rad.

Albin Nilsson spelade i Rögle BK som ung där han bland annat var lagkapten för klubbens J20-lag. 2018 lämnade han svensk ishockey och tog klivet över till Nordamerika. Han spelade först en säsong i den amerikanska juniorligan USHL men tog sedan steget till collegeligan NCAA. Där spelade Nilsson fem säsonger för Providence College, Niagara University och Miami University.

2024 återvände Nilsson till Sverige och på två säsonger i HockeyAllsvenskan noterades han för 38 poäng på 96 matcher. Nu flyttar 27-åringen utomlands igen.

Source: Albin Nilsson @ Elite Prospects