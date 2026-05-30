Maciej Szwoch har en lång bakgrund som målvaktstränare i SHL – nu får han chansen hos Ottawa Senators. 40-åringen blir där utvecklingsansvarig för klubbens målvakter.

Maciej Szwoch jobbar i Ottawa Senators organisation nästa säsong.

Efter 14 år som målvaktstränare i SHL lämnade Maciej Szwoch Färjestad inför den gångna säsongen. Det efter tio år i Karlstad där han växte ut till en stor profil. Under säsongen var han med och jobbade med Ottawa. Inte minst med Linus Ullmark när han tog en paus under säsongen.

I slutet av säsongen återvände sedan svensken och storspelade.

Nu står det också klart att 40-åringen får utökat förtroende. Till nästa säsong har ”masken” blivit anställd som utvecklingsansvarig för klubbens målvakter. Det handlar om allt från NHL till AHL och klubbens framtidslöften.

Under flera säsonger har han tidigare varit anställd som konsult av Detroit Red Wings. Det här blir däremot hans första NHL-uppdrag på heltid. Maciej Szwoch har ett SM-guld på meritlistan med Färjestad.

Där har han jobbat med målvakter som Carl Lindbom och Dennis Hildeby som just nu är på väg att slå sig in i NHL.

Innan tiden i Värmland var målvaktstränaren även verksam för MoDo i SHL.