Med Tinus Luc Koblar på jakt efter Sidney Crosby har Norge tagit sig till en VM-semifinal. Nu ger norske profilen Per-Åge Skrøder sin syn på succén – och sin tidigare adept.

– Han tog chansen med hull och hår. Han är den sortens spelare, säger 47-åringen till hockeysverige.se.

Per-Åge Skrøder hyllar Norge och Tinus Luc Koblar inför VM-semifinalen.

Senast Norge slutade topp fyra i ett världsmästerskap var 1951. Nu, oavsett resultat i semifinalen mot Schweiz, är vårt grannlands bästa VM-placering tangerad. Nyckeln till det hela? Jo, den nya generationen spelare med Michael Brandsegg-Nygård, Noah Steen och Tinus Luc Koblar i spetsen.

En som följer mästerskapet med glädje är Per-Åge Skrøder. En av Norges främsta VM-spelare genom tiderna – och tidigare tränare i U18-landslaget.

– Det har varit roligt att se. Det är den sortens spel som behövs för små länder att spela bra. Målvakten har varit kanon, försvarsspelet också. Det är sådana faktorer som bidrar till att det har gått så bra. Sen kommer produktion av ett bra försvarsspel. Det är kul att se, börjar 47-åringen när hockeysverige.se når honom inför nedsläpp.

Skrøder hann själv spela tio VM för Norge, men tog sig aldrig länge än till en kvartsfinal.

– Jag hoppas att det här blir det draglok som vi behöver. De har gått bra tidigare, men att gå till semifinal… rent historiskt är det riktigt, riktigt bra. Klarar Norge av att rida på den vågen och göra något bra av det, framöver också, så hade det varit jätteviktigt för nationen, säger han om hur stor årets prestation är.

Skrøder: Talangerna är nyckeln för Norge

Efter den egna karriären började Per-Åge Skrøder inom kort jobba för det norska förbundet. Där har han varit assisterande tränare under fem U18-VM och coachat fler av de stora talangerna på väg fram idag.

– Det är klart att det är kul att se dem när man har jobbat med dem lite grann. Att de tar för sig som de gör… jag vet att de är bra spelare, och vet potentialen i dem, vilket man såg på den nivån. Men att de får ut det så pass snabbt i sin seniorkarriär, det är otroligt kul att se, säger han.

Den norske profilen fortsätter om hur VM 2026 även kan inspirera nästa generation.

– Ja, jag tror att det är lite av en nyckel att vi vågar släppa fram de yngre, och vågar lita på dem. Det var lite det Tobias Johansson gjorde där under sin tid som förbundskapten, att få in de här killarna. Det var en viktig start.

– 04-kullen var jättestark, som gick upp till A-VM med Petter Vesterheim och den generationen. Sen ser man att det kommer fler och fler. De äldre ska bära det, men det är bra att krydda med engagemanget från de yngre. Den mixen är viktig. De pushar de äldre också, att vara ännu bättre, tillägger han.

Tinus Luc Koblar jagar Sidney Crosbys VM-rekord.

Tinus Luc Koblar jagar Crosby: ”Ganska unik”

Flest rubriker under VM 2026 i Schweiz har dock Tinus Luc Koblar fått. Detta då centern, född 2007, blivit intern poängkung på nio. Men också då hans sex mål endast är två ifrån rekordet för en U19-spelare i VM-sammanhang (efter 1960). Ett rekord ingen mindre än Sidney Crosby satte 2006.

– Nej, jag trodde inte att han skulle kunna göra så många mål. Han var jäkligt drivande i spelet på U18-nivån. Han var stark på puck, flyttade den bra, lite som Tore Vikingstad, som vi hade, säger Per-Åge Skrøder och fortsätter.

– Tinus var inte den sortens avslutare (i U18-landslaget), men nu har han fått utdelning och självförtroende. Det är riktigt kul.

Skrøder, som haft Luc Koblar under två landslagsår, menar också att Leksand passade centern perfekt under 2025/26.

– När vi avslutade U18-VM förra året pratade vi om att han var i en bra förening som var tvungen att ha en ung trupp. ”Gör han det bra så kommer han ta chansen i Leksand”. Han tog chansen med hull och hår. Han är den sortens spelare. Den inställningen han har är ganska unik – samtidigt som han vågar lita på sina styrkor. Han är lite ovanlig på så sätt.

– Det finns många kvalitéer, men jag såg inte att han skulle göra så mycket mål i ett herr-VM, det är en liten skräll, tillägger han med ett skratt.

Framtiden för Luc Koblar? ”Kommer klara det”

Är det här bara en formtopp eller får vi se samma sak i SHL nästa säsong?

– Fördelen är att han kommer till en toppklubb och kan fortsätta på det han gjorde i Leksand. Sen är det en äldre grupp som ska driva det, men jag tror att det kommer bli kanon. Han tar steg för steg.

Oavsett hur flytten till Rögle faller ut för Tinus Luc Koblar tror Per-Åge Skrøder att chansen i Nordamerika kommer att komma.

– Han tar vettiga beslut i sin karriär, och tar steg för steg, så jag hoppas att han får chansen. Det kommer han säkert att få där borta så småningom. Något år till här hemma så tror jag att det blir kanon för honom där borta, säger profilen.

Luc Koblar valdes av Toronto Maple Leafs i andra rundan av NHL-draften 2025.

– Han har mycket spel i sig som gör att han kommer klara av det. Kanske en andra- eller tredje-center där borta. Han blir nog inte drivande i toppen när han är på väg upp, det kanske han kan bli framöver. Men en tredje-center och driva lite spel, det kan han sikta på, tror jag, avslutar Per-Åge Skrøder om sin tidigare adept.

