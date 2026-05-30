Därför är Gunnarsson tillbaka – trots kaoset

Tre säsonger efter flytten är SHL-rutinerade Daniel Gunnarsson tillbaka i Västerås. Nu öppnar 34-åringen upp om det tidigare kaoset.

– Det är därför jag känner att det blir kul att komma tillbaka nu, förklarar han samtidigt för VLT.

Daniel Gunnarsson är tillbaka i Västerås. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Med tio säsonger, samt upp mot 500 matcher, i SHL kom Daniel Gunnarsson till Västerås 2021. Men inom två år styrdes flyttlasset vidare – efter två kvartsfinalförluster och en hel del turbulens.

Nu, när den 34-årige backen blivit klar för en återkomst, öppnar han upp om situationen. En situation där bland annat sportchefen Patrik Zetterberg och tränaren Thomas Paananen fick lämna, samtidigt som det rapporterades om hemliga möten på Arlanda.

– Det var tufft där och då. Det är väl ingenting att sticka under stolen med. Jag blev värvad av en sportchef som inte fick att vara kvar och av en tränare som inte heller fick att vara kvar. Så jag förstod ganska snabbt att mina dagar var räknade, säger Daniel Gunnarsson när han nu pratar med VLT.

Gunnarsson klev ner i Hockeyettan, och var sedan, under 2025/26, med och spelade upp Visby/Roma i Hockeyallsvenskan. Detta som kapten.

Därför vänder Gunnarsson tillbaka till Västerås

Men hur kommer det sig då att veteren väljer att återvända till VIK?

– Men tittar man i backspegeln så åkte vi ut i kvartsfinal två år i rad. Vi var med och slogs om det och mötte Björklöven båda åren så det var inte bara skit. Det fanns många bra stunder också som man lätt glömmer bort. Det var ändå två lärorika och viktiga år. Det är därför jag känner att det blir kul att komma tillbaka nu. Jag är revanschsugen och vill göra det bättre den här gången, svarar Gunnarsson i VLT.

Den nya ledningen med Peter Popovic som sportchef, och Mikael Wikstrand som tränare, har även spelat in.

– Hela den här nystarten kittlar mycket, med nytt folk i både laget och föreningen. Det känns som en rolig utmaning att komma tillbaka och hjälpa till så mycket som möjligt och att förhoppningsvis få hjälpa laget att bygga någonting bra här för framtiden, säger Gunnarsson.

