Hon har 88 matcher i SDHL bakom sig. Till nästa säsong tar Amanda Johansson över som målvaktstränare – i Vimmerby.

Vid bara 24 års ålder valde Amanda Johansson att avsluta karriären. Målvakten debuterade i SDHL redan som 16-åring och var även landslagsmässig under ungdomsåren. Det blev sedan spel i AIK, Leksand, Brynäs, Linköping och HV71 innan karriären tog slut efter våren.

Nu väntar nästa uppdrag.

Den tidigare målvakten tar över som målvaktstränare för Vimmerby i Hockeyallsvenskan. Sedan tidigare har hon en vana från herrhockeyn sedan hon spelat för Tidaholm och Österåker i herrarnas division 3. Men det här blir samtidigt det första tränaruppdraget i karriären.

— Det känns riktigt bra att komma till Vimmerby Hockey. Det märks att det finns något starkt i gruppen här. Känns grymt att få bli en del av den här resan. Jag är så taggad på att dra igång och börja jobba tillsammans, säger 24-åringen i ett uttalande på klubbens Instagram.

Amanda Johansson blir nu alltså målvaktstränare i Vimmerby. Klubben saknar alltjämt en huvudtränare samt assisterande. Det sedan Eric Karlsson och Stefan Fredriksson lämnat klubben efter en säsong.

— Amanda har en rätt så unik profil med stor erfarenhet och kompetens från miljöer där utveckling och tävling står i centrum. Vi känner att hon kommer bidra mycket till vår utveckling, hon bidrar redan med energi och ett starkt driv