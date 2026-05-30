Det blir tidigare SHL-tränarens nästa jobb

Johan Åkerman har ett förflutet inom både Linköping och HV71. Till nästa säsong blir 53-åringen huvudtränare i Herlev Eagles i Danmark.

Johan Åkerman under ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Brynäs den 5 januari 2023 i Jönköping.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Läs även: Åkerman fick blodad tand efter tiden i Norge

Efter att han fick sparken från HV71 säsongen 22723 hade Johan Åkerman två säsonger utanför ishockeyn. Men inför förra hösten tog han över Lillehammer i Norge där han blev huvudtränare. Mer än en säsong i klubben blev det däremot inte i den norska klubben.

Nu står det istället klart var karriären fortsätter någonstans.

Nästa säsong kommer han att ta över Herlev Eagles i Danmark som huvudtränare. Den tidigare storbacken tar därmed över rollen efter Martin Gudmundsson som varit huvudtränare i klubben senaste tre säsongerna. Han ska däremot tillbaka till Sverige för att bli assisterande tränare i Linköping.

— Redan från våra allra första samtal var det tydligt att han var rätt kandidat för oss, eftersom vi delar samma vision för hur spelet ska spelas och hur lagets dagliga verksamhet ska fungera. Johan är särskilt stark på att kommunicera med spelarna, och vi tror att hans tillvägagångssätt kommer att hjälpa den här gruppen att ta nästa steg, säger klubbens VD Guillaume Doucet i ett pressmeddelande.

En roll som Johan Åkerman känner igen väl. Under fem säsonger var han assisterande i LHC. Det blev sedan även en kortare sejour i HV71 säsongen 22/23.

Herlev tog sig till final den här säsongen för första gången i det moderna slutspelsformatet. Deras hittills enda titel kom 1984.