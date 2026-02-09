Brynäs U20: ”Det är unikt för en spelare i hans ålder”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för Brynäs U20.

Valet man behöver göra? ”Hans utveckling går som planerat”

NHL-draftade backarna gör upp: ”Det är unikt för en spelare i hans ålder”

Missade hela säsongen: ”Kommer att bli en spelare att räkna med”

08:an (!) spelade JVM – anslöt till Brynäs: ”Finns mycket i honom”

Därför behöver Sundqvist ett lån: ”Jobbar mycket med…”

Doldisen som haft NHL-scouters ögon på sig.

Spelarna som kommer underifrån.

Bli plusmedlem – för tre kronor!

Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

Ända sedan JSM-guldet med U16 har Brynäs 07-kull pratats om som en av de bästa i hela Sverige. Fem (!) fick chansen i SHL redan förra året, och i år har ännu fler fortsatt trycka på för att bli en del av herrlaget på riktigt. Men med dessa framgångar kommer även lyxproblem, inte minst till nästa år då endast ett fåtal platser ser ut att öppna upp sig i Niklas Gällstedts lag.

Samtidigt har Brynäs, under 2025/26-säsongen, varit ledande i U20-serien när det kommer till att visa tålamod. Och då pratar vi om hur man tagit vara på nya möjligheten av förbundet, att spela med tre överåriga, födda 2005. Något som både gett kontinuitet, och ett äldre lag som kunnat tippa matcher till sin fördel och cementerat förstaplatsen i norra U20 Nationell.

– Nu har vi jobbat så länge ihop, jag och det här gänget, så vi känner varandra utan och innan. Vi vet exakt när vi är på rätt sida av strecket och när vi är på fel sida. Det blir en ganska lugn och skön vardag att jobba i. Som tränare behövde man tjata på dem för två år sedan, men nu sitter det, och nu får de betalt för det jobbet i vardagen, säger huvudtränaren Victor Grönberg.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här Brynäs U20-lag – med tilläg av Grönberg själv.

Här kan du läsa genomgången av Västerås U20

Här kan du läsa genomgången av Björklöven U20

Här kan du läsa genomgången av AIK U20

Här kan du läsa genomgången av Södertälje U20

Här kan du läsa genomgången av MoDo U20

Här kan du läsa genomgången av Mora U20

Här kan du läsa genomgången av Leksand U20

Här kan du läsa genomgången av Djurgården U20

Här kan du läsa genomgången av Timrå U20

Här kan du läsa genomgången av HV71 U20

Här kan du läsa genomgången av Skellefteå U20

Här kan du läsa genomgången av Färjestad U20

Här kan du läsa genomgången av Frölunda U20

Här kan du läsa genomgången av Växjö U20

Här kan du läsa genomgången av Örebro U20

Här kan du läsa genomgången av Rögle U20

Här kan du läsa genomgången av Linköping U20

Här kan du läsa genomgången av Malmö U20

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U20 Nationell.