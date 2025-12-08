I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för Timrå U20.

Timrå IK är det lag i SHL som ger flest minuter till juniorer.

Då vi klev in i 2025/26 fanns detta påstående säkerligen inte på många bingobrickor, men samtidigt kommer det med en stor brasklapp. Ingen av Eddie Genborg, Linus Eriksson eller Alfons Freij, som tillsammans kommit upp i över 1000 minuter, är nämligen fostrade i Medelpad. Med ett JVM runt hörnet, då samtliga av dessa försvinner, återstår därmed frågan: Finns det löften inom klubbens egna väggar som kan kliva fram och ta för sig?

– Jag och ”Nubben” (sportchef Kent Nordberg) har pratat ganska mycket. Från och med den 15:e december så kommer två forwards att träna med A-laget. Sen är det upp till Tommy Samuelsson och ledarstaben att ta ut någon av dem, men jag tror absolut att chansen kommer. Det har vi förberett killarna på också, säger huvudtränaren Andreas Molinder.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här Timrås U20-lag – med tilläg av kommentarer från Andreas Molinder.

