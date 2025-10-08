I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Örebro U20.

08:ans oväntade succé – bäst i serien: ”Tagit jättekliv”

NHL-draftade backarnas nästa steg: ”Största skillnaden”

Den stora skillnaden hos rekordtalangen till år.

Ett generationsskifte: Åtta (!) födda 2008.

Alexander Zetterberg, Kalle Carlsson, Eric Bürger, Lukas Sagranden, Melvin Pettersson, Jack Bodin och nu Elton Hermansson, samt Dante Josefsson Westling.



Trots att denna långa lista av spelare alla har lämnat Örebro U20 inför de senaste säsongerna står sig verksamheten bra. Spelare efter spelare fyller på underifrån och i år har flera av 08:or redan tagit sig an nyckelroller i det som blivit ett juniorseriernas absolut yngsta lag när 06:orna Melvin Fernström, Liam Danielsson och Hugo Orrsten försvunnit.



Niklas Aaram-Olsen, som redan fått testa på SHL-hockey, finns i spetsen, men bakom knackar flera på landslagsdörren, samtidigt som de forsätter att föra vidare Örebros offensiva hockey.



– Vi har varit effektiva här i inledningen. Det är fortfarande ett ungt U20-lag, men vi har ganska mycket spets framåt, och har även fått ett powerplay som fungerat. Det har hjälpt oss mycket. Sedan tar det ett tag och att sätta spelet i stort, och vi är inne i en process där vi försöker landa lite i det, säger huvudtränaren Karl Kling.



Det unga laget, i kombination med att några av landets främsta 09:or och 10:or finns nere i U18, gör dessutom att framtiden ser ljus ut för SM-finalisterna från 2024.



I en stor genomgång synar hockeysverige.se här Örebros U20-lag – med tilläg av kommentarer från Kling.



