”Han är en väldigt intressant spelare”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Västerås U20.

Västerås är jumbo i den södra serien. De har haft en tuff säsong och kommer att behöva göra en bra avslutning på säsongen för att klara sig kvar i U20 Nationell. Något annat fokus lär inte finnas just nu.

Samtidigt finns det ett par spännande spelare i laget. Inte minst två spelare födda 2008 som har varit på gränsen till landslaget. Där inte minst Sam Thörnqvist redan i år har blivit en viktig spelare för U20-laget.

— Han väntar ut motspelarna och sen agerar han därefter. Det finns en kyla i hans spel som bara finns där. Han gör heller inte för mycket i puckbehandlingen utan det är enkelt spel, säger huvudtränaren Jarno Pikkarainen om talangen.

I en stor genomgång synar Hockeysverige.se här Västerås U20-lag.

