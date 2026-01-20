I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för AIK U20.

Nyckelfiguren bakom succé-spelarna: ”Jätteviktig för AIK”

Framtidshoppen: ”I alla fall en av dem kommer att spela i AIK i många år”

Säsongens största utropstecken: ”Enorm potential”

Doldis-värvningarna lönar sig för AIK: ”Finns guldkorn”

Född 2008 – får nu chansen i powerplay.

Med en lång, lång skadelista i A-laget har AIK fått lufta fler juniorer än väntat under 2025/26. Samtliga har imponerat, men nere i U20 har det delvis bidragit till att man nu ligger näst sist i den jämna norra serien. En position som gör att stockholmsklubben i skrivande stund är på väg mot ett kval.

Men samtidigt finns mer än ett tecken på att klubben lyckats skapa en trygg miljö där spelare tar steg för steg på Ritorp.

Under hösten och vintern har ”Gnaget” fått se flertalet oväntade genombrott, utifrån sett. Detta då man fått utdelning i att lyfta spelare inifrån, samt i arbetet med att identifiera ”dolda” talanger ute i stockholmsklubbarna. Tillsammans med en väldigt stark målvaktssida har det gjort att man skapat förutsättningar för flertalet genombrott i A-laget. Precis som med Borna Kopac, Elliot Sigrell, Gustav Sjöqvist och Sid Boije.

– Oro är fel ord. Vi jobbar med prestationer och att träna bra varenda dag. Det är det viktiga. Sen har vi inte tagit tillräckligt många poäng, och vill inte ligga där nere, men prestationerna i år har ändå varit okej. Det är små marginaler och det brukar jämna ut sig, säger huvudtränaren Johan Andersson om resultaten.

– Det är en del i juniorhockeyn att prestera och vinna. En annan del är att fostra spelare som förhoppningsvis får spela på Hovet, fortsätter han.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här AIK:s U20-lag – med tilläg av Johan Andersson själv.