Fortsätter Stanley Cup-slutspelet vara Leos lekland?

Leo Carlsson och hans Anahein Ducks har fällt en gigant. Nu väntar nästa utmaning i form av rutinerade Vegas Golden Knights. Kan den svenska stjärnan bygga vidare på sitt fina spel från första rundan mot Edmonton och ta Ducks ännu längre i slutspelet? Mike Gould analyserar den ovissa serien.

Leo Carlsson är en av Anaheim Ducks nycklar till framgång i serien mot Vegas Golden Knights. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Förhandstexter Stanley Cup-slutspelet 2026

Fakta: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks

Vegas Golden Knights: Etta i Pacific Division, 95 poäng, slog ut Utah Mammoth i första rundan (4–2)

Anaheim Ducks: Trea i Pacific Division, 92 poäng, slog ut Edmonton Oilers i första rundan (4–2)

Spelschema: Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks

Svenska datum och tider gäller

Match 1 – Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – tisdag 5 maj kl. 03.30

– Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – tisdag 5 maj kl. 03.30 Match 2 – Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – torsdag 7 maj kl. 03.30

– Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – torsdag 7 maj kl. 03.30 Match 3 – Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights – lördag 9 maj kl. 03.30

– Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights – lördag 9 maj kl. 03.30 Match 4 – Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights – måndag 11 maj kl. 03.30

– Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights – måndag 11 maj kl. 03.30 Match 5 (vid behov) – Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – onsdag 13 maj (tid ej fastställd)

– Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – onsdag 13 maj (tid ej fastställd) Match 6 (vid behov) – Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights – fredag 15 maj (tid ej fastställd)

– Anaheim Ducks vs Vegas Golden Knights – fredag 15 maj (tid ej fastställd) Match 7 (vid behov) – Vegas Golden Knights vs Anaheim Ducks – söndag 17 maj (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Vegas Golden Knights

Anaheim Ducks

Leo Carlsson, fw

Läget i lagen

Före den här säsongen hade Anaheim Ducks inte nått slutspelet sedan 2017/18 – vilket var Vegas Golden Knights allra första säsong i NHL. Nu möts dessa två rivaler från Pacific Division i slutspelet för allra första gången efter att ha slagit ut sina motståndare i två kvartsfinalserier som båda gick till sex matcher.

Vegas säkrade sin plats i andra rundan i fredags med en övertygande 5–1-seger mot Utah Mammoth, som stundtals såg farliga ut men till slut saknade både kvalitet och erfarenhet för att besegra Stanley Cup-mästarna från 2023. Golden Knights breda forwardsuppsättning visade sig vara överväldigande i serien, där en ny hjälte klev fram i princip varje match. Mitch Marner avgjorde serien med två mål och en assist i den avgörande match sex – första gången i hans karriär som han gjorde mål i en match där hans lag kunde slå ut motståndaren i ett slutspel.

Mitch Marner. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Anaheim stod samtidigt för en mindre skräll mot Edmonton Oilers, som representerat Western Conference i Stanley Cup-finalerna både 2024 och 2025. Ducks fick Oilers att se både gamla och långsamma ut i kvartsfinalserien, där unga spelare som Leo Carlsson, Jackson LaCombe, Beckett Sennecke och Cutter Gauthier åkte ifrån sina motståndare samtidigt som de vann på resultattavlan. Kan detta vara början på ett maktskifte i Pacific Division? Det känns så – och om Ducks tar sig förbi Vegas blir det svårt att inte se dem som en seriös utmanare.

Det råder ingen tvekan om att Pacific Division är den svagaste av NHL:s fyra divisioner i år, men det betyder inte att detta inte blir en underhållande serie. Vegas har rutin och redan ett mästerskap med denna kärna, medan Anaheim är på väg upp och just skickade Connor McDavid och Leon Draisaitl på tidig semester. Ett av dessa lag kommer att nå finalen i Western Conference. Vilket blir det?

Inbördes möten

Vegas: 0–1–2

Anaheim: 3–0–0

Ducks vann alla tre matcher mot Golden Knights under grundserien, och samtliga spelades före vinter-OS. Den senaste matchen, i Anaheim den 1 februari, såg Ducks gå upp i en 3–0-ledning innan de höll undan och vann med 4–3 under ordinarie tid. Faktum är att alla tre matcher slutade 4–3 till Ducks, även om de två första – båda i november – avgjordes i förlängning, där Jacob Trouba och Cutter Gauthier stod för avgörandena.

Fem bästa poängplockare

Vegas Golden Knights

Jack Eichel, nio poäng

Mitch Marner, sju poäng

Ivan Barbasjev, sex poäng

Brett Howden, fem poäng

Mark Stone, fem poäng

Anaheim Ducks

Jackson LaCombe, nio poäng

Troy Terry, åtta poäng

Leo Carlsson, åtta poäng

Cutter Gauthier, sju poäng

Alex Killorn, sex poäng

Jackson LaCombe. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Offensiv

Anaheim Ducks gjorde flest mål av alla lag i NHL i första rundan med 26 mål, och även om de inte kommer att möta Connor Ingram eller Tristan Jarry i semifinalen, bör de ändå injaga ordentlig respekt hos Vegas Golden Knights backar och målvakter. Cutter Gauthier, Leo Carlsson och Troy Terry stod tillsammans för 23 poäng i serien på sex matcher, medan den rutinerade stödtrion Mikael Granlund, Alex Killorn och Chris Kreider alla låg kring en poäng per match. Dessutom finns fortfarande två unga spelare i Mason McTavish och Beckett Sennecke som ännu inte riktigt har fått sitt stora genombrott.

Anaheims powerplay var extremt effektivt mot Edmonton Oilers och hade en utdelning på 50 procent, med åtta mål på 16 försök. Gauthier gick i spetsen med tre mål i numerärt överläge, medan Killorn också var mycket nyttig och gjorde två av sina tre mål i den spelformen. Killorn har varit närmare en 30-poängsspelare än en 60-poängsspelare sedan han lämnade Tampa Bay Lightning för Anaheim 2023, men en av Ducks stora styrkor i detta slutspel har varit just bredden och kvaliteten hos de mer rutinerade spelarna. Även om den unga stjärnformationen ledd av Gauthier skulle få det tufft mot Vegas kan huvudtränaren Joel Quenneville luta sig mot en grupp erfarna spelare som vet vad som krävs. Dessutom har Ducks flera starka tvåvägsforwards i bredden, däribland Ryan Poehling, Jeffrey Viel och Tim Washe, där den sistnämnde vann 13 av 15 tekningar i match sex mot Edmonton och ofta används i viktiga slutskeden av matcher.

Vegas Golden Knights avslutade första rundan med 23 mål, vilket gav dem en delad andraplats tillsammans med Minnesota Wild, och deras bredd är nästan lika imponerande som Anaheims, även om deras powerplay inte har varit lika effektivt. Jack Eichel leder laget med nio poäng, varav åtta är assist, medan Pavel Dorofejev och Brett Howden båda har gjort fyra mål. Howden klev särskilt fram i slutet av serien mot Utah Mammoth, där han kvitterade sent i match fyra, avgjorde i dubbel förlängning i match fem med ett mål i boxplay och gjorde det första målet i match sex.

Stärkt av sin insats i den sista matchen avslutade Mitch Marner kvartsfinalen med sju poäng, 15 skott och lagets bästa plusminusstatistik på plus fem, samtidigt som han snittade 21:42 i istid per match. Det är starkt för en spelare som under hela sin karriär fått kritik för att inte leverera i avgörande matcher. Samtidigt levde Mark Stone och Ivan Barbasjev upp till sina roller som ansvarstagande tvåvägsforwards, medan Tomas Hertl inte levde upp till förväntningarna med endast två assist på sex matcher, och Rasmus Andersson inte noterades för någon poäng alls. Efter att ha gett upp draftval i första rundan för att värva dessa spelare vill Vegas se mer produktion från dem i den andra rundan mot Ducks.

Rasmus Andersson. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Defensiv

En av de största historierna från första rundan var Jackson LaCombes dominans mot Connor McDavid. Den 25-årige vänsterfattade backen matchade upp mycket bra mot nummer 97 och höll honom till endast ett mål på sex matcher, samtidigt som han själv stod för nio poäng och visade upp imponerande siffror både i att begränsa och skapa målchanser. Tack vare Tim Washes styrka i tekningscirkeln och LaCombes förmåga att försvara spelet i fart kunde Anaheim Ducks hantera McDavid både i stillastående spel och i omställningar.

LaCombe ledde Ducks i andel förväntade mål i spel fem mot fem mot Edmonton Oilers, med sin ordinarie backpartner Jacob Trouba tätt bakom. Anaheims övriga backar nådde inte riktigt samma nivå, även om John Carlson spelade en viktig roll i lagets framgång i powerplay med fem assist. Carlson spelade främst tillsammans med Pavel Mintjukov i spel fem mot fem, medan Tyson Hinds och Drew Helleson kompletterade backsidan. Olen Zellweger fick inte spela alls i serien.

Både Ducks och Vegas Golden Knights värvade rutinerade högerfattade backar inför trade deadline, där Carlson gick till Anaheim ungefär sex veckor efter att Vegas trejdade till sig Rasmus Andersson från Calgary Flames. Andersson hade en något ojämn avslutning på grundserien och användes i en mer defensiv roll mot Utah Mammoth, där han spelade i lagets främsta boxplay-enhet tillsammans med tidigare lagkamraten Noah Hanifin. Backparet Hanifin–Andersson har historiskt sett varit ungefär genomsnittligt sedan tiden i Calgary, men fungerade relativt bra för Vegas i första rundan och spelade jämnt (5–5) i spel fem mot fem.

Samtidigt är det rimligt att ifrågasätta om Golden Knights har tillräcklig tyngd på backsidan för att gå långt i slutspelet. När de vann Stanley Cup 2023 lutade de sig tungt mot spelare som Zach Whitecloud, Nicolas Hague och Alex Pietrangelo. Samtidigt hade Brayden McNabb en stor roll, medan Shea Theodore och Alec Martinez stod för pucktransporten.

Den här upplagan av Golden Knights har inte samma fysiska närvaro – särskilt inte jämfört med Anaheims nyckelspelare – och deras nya tredjepaar med Kaedan Korczak och Jeremy Lauzon hade tydliga problem mot Utah. Hela denna backbesättning behöver höja sig om de ska kunna hantera Ducks främsta offensiva spelare.

Målvakter

Vegas Golden Knights målvaktsspel var minst sagt ojämnt mot Utah Mammoth. Carter Hart startade varje match i serien och varvade mellan briljanta och svaga insatser, innan han avslutade med att rädda 23 av 24 skott i match sex. Hart är en av de mer svårbedömda förstamålvakterna, och även målet han släppte in i den sista matchen var tveksamt. Det återstår att se om det offensivt starka Anaheim Ducks kan utnyttja den svagheten. Om Hart inte håller måttet kan Vegas vända sig till Adin Hill, som vaktade målet när laget vann Stanley Cup 2023 men som därefter haft en skadefylld period och tappat sin position.

I Lukas Dostal har Anaheim en mer etablerad förstamålvakt, även om han också hade en något svajig första runda. Joel Quenneville valde att byta ut Dostal till förmån för veteranen Ville Husso efter att han släppt in tre mål på nio skott i början av match fem i Edmonton. Den 25-årige målvakten svarade dock starkt och räddade 25 av 27 skott i match sex inför hemmapubliken. Dostal ses som en av ligans mest talangfulla unga målvakter, men han behöver leverera fler stabila insatser för att ge laget bästa möjliga chans att slå Vegas. Han hade en räddningsprocent över .900 endast en gång på sex matcher mot Edmonton Oilers.

Lukas Dostal. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Skador

Vid den här tidpunkten i slutspelet spelar många med småskador, men den enda spelaren som saknas i Ducks laguppställning just nu är lagkaptenen Radko Gudas. Han spelade totalt 9:40 på sex matcher mot Oilers och bedöms dag för dag med en underkroppsskada. Gudas är 35 år och har redan fått en mindre roll den här säsongen, men Quenneville skulle gärna ha honom tillbaka, särskilt med tanke på hur sparsamt Drew Helleson användes i det tredje backparet.

Vegas är i stort sett skadefritt. De har spelat utan William Karlsson (underkroppsskada) sedan början av november, men laget har haft tid att anpassa sig. Samtidigt deltog Karlsson i morgonträningen inför match sex i fredags och kan, om han är redo, bli aktuell för spel mot Ducks. Med tanke på hur bra Golden Knights forwards presterade mot Utah kan dock tränaren John Tortorella välja att vänta med att ta in honom igen tills rätt tillfälle uppstår.

Mentala faktorer

Om William Karlsson återvänder till Vegas Golden Knights laguppställning i den andra rundan kommer han att ställas mot laget som draftade och utvecklade honom som ung spelare. Karlsson spelade de första 18 matcherna i sin NHL-karriär med Anaheim Ducks säsongen 2014/15 innan han trejdades till Columbus Blue Jackets i en affär som även inkluderade Rene Bourque och James Wisniewski. Två år senare lät Blue Jackets Vegas välja Karlsson i expansionsdraften 2017 – och resten är historia.

Han är inte den enda före detta Ducks-spelaren i Vegas. Redan 2017 var Anaheim så oroliga över att förlora Josh Manson till Vegas att de trejdade en ung Shea Theodore till Golden Knights för att säkerställa att laget i stället valde Clayton Stoner i expansionsdraften. Theodore, som nu är 30 år, har blivit en nyckelspelare i Vegas försvar och har noterats för 385 poäng på 581 matcher under nio säsonger, samtidigt som han snittat över 20 minuters istid per match varje år.

Vegas har även Ben Hutton, ytterligare en före detta Ducks-spelare, på backsidan. Anaheim har inga tidigare Golden Knights-spelare, men de har John Carlson, som vann Stanley Cup mot Vegas med Washington Capitals 2018.

William Karlsson.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

X-faktor

Det är Cutter Gauthier.

Anaheim har byggt sitt lag mycket bra via draften, men nästan alla lag som vill bli verkliga utmanare måste också träffa rätt i en stor trejd. Ducks general manager Pat Verbeek gjorde just det när han bytte bort Jamie Drysdale mot Gauthier i januari 2024. Supportrarna i Anaheim kan vara tacksamma varje dag över att Gauthier valde att inte skriva på för Philadelphia Flyers, eftersom han har varit precis vad laget behövde. Sett över grundserie och slutspel har den 22-årige forwarden gjort 45 mål på 82 matcher den här säsongen.

Gauthier, som växte upp som supporter till Pittsburgh Penguins, kan visa sig vara lika avgörande för Ducks som Phil Kessel var för Penguins inför deras två raka Stanley Cup-titlar. Med all respekt för Pavel Dorofejev, som hittade formen sent i serien mot Utah, kan Golden Knights mycket väl sakna ett svar på Gauthiers skott och målskytte.

Cutter Gauthier. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Prognos

Efter att ha tippat Edmonton Oilers före Anaheim Ducks i första rundan är det dags att tänka om här. Ducks imponerade stort med sin insats mot Oilers och har inte förlorat en enda match mot Vegas Golden Knights den här säsongen. På samma sätt som när Golden Knights chockade hockeyvärlden med sin oväntade resa till Stanley Cup-finalen 2018, känns det som att det finns en speciell aura kring detta Anaheim-lag, och tempot samt skickligheten hos deras unga kärna bör skapa stora problem för Vegas.

Golden Knights har tillräckligt med kvalitet för att vinna ett par matcher i serien, men här tippar vi att Ducks avgör inför sina hemmasupportrar ännu en gång.

Anaheim vinner med 4–2 i matcher.