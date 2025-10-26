I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Växjö U20.

Draftades i andra rundan: ”Han besitter ett högt tak”

Blev Johan Roséns kapten i Hlinka: ”Kart bästa forward på campen innan Hlinka”

Jämförs med SHL-stjärnan: ”Han är lite som Joakim Nygård”

Har fått chansen i A-laget: ”Resan han har gjort är jättehäftig”

På U20-nivå har Växjö aldrig vunnit ett SM-guld. Men det finns väldigt mycket talang i föreningen som är på väg fram, inte minst i årets lag. Deras 08-kull är topp i Sverige och vann U16-SM för två år sedan.

I den senaste Hlinka/Gretzky Cup valde Johan Rosén också att ge kaptensbindeln till Max Isaksson i Växjö. Där han är en av flera väldigt spännande spelare födda 2008.

– Han är en ledare på många sätt. Framför allt hur han agerar på isen, säger förbundskaptenen till Hockeysverige.se.

I laget finns också toppspelare i både 07- och 08-kullen. Samtidigt som Leo Sahlin Wallenius (född 2006) redan har tagit en ordinarie plats i SHL. Till nästa samling valde Rosén att ta med två spelare från Växjö i Småkronorna. Men helt klart finns det ett par till som är aktuella för U18-VM.

I den hiskeligt jämna U20 Nationell Södra ligger Växjö också i mittenskiktet. Där det bara är tre poäng till andraplatsen och två poäng ner under kvalstrecket.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här Växjös U20-lag. Det med hjälp av röster från bland annat klubben, Småkronornas förbundskapten Johan Rosén och en NHL-scout.

