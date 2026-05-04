Carl Klingberg lämnar – ryktas till ny klubb

Carl Klingberg är en av elva spelare som lämnar Ilves.

Den tidigare Frölunda-profilen ryktas då vara på väg till en annan klubb.

Carl Klingberg ser ut att kunna stanna i Finland. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Förra veckan tog säsongen slut för Ilves sedan de förlorat semifinalen mot stadsrivalen Tappara. Ilves ledde serien med 2-0 i matcher men förlorade därefter fyra raka matcher för att åka ut.

Nu tar den finska klubben i stället sats inför nästa säsong och det kommer att ske stora förändringar i lagbygget. Under måndagskvällen bekräftar klubben att hela elva spelare lämnar efter semifinaluttåget, varav två svenskar. Både Simon Johansson och Carl Klingberg blir avtackade av Ilves efter säsongen. Även SHL-bekantingarna Joonas Nättinen och Olli Palola lämnar Ilves.

Att Simon Johansson skulle lämna Ilves har däremot varit känt under en längre tid. Ex-djurgårdaren har haft en succésäsong i Liiga och gjort hela 19 mål och 51 poäng på 58 matcher. Johansson vann således både skytteligan och poängligan för backar i överlägsen stil. Succén har gjort att Simon Johansson har lockat till sig intresse från annat håll. Redan i februari stod det därför klart att svensken har skrivit på ett tvåårskontrakt för Kloten i Schweiz.

Carl Klingberg uppges stanna i Finland

Carl Klingberg ryktas också ha en annan klubbadress på gång.

35-årige Klingberg kom till Ilves från Frölunda mitt under säsongen 2024/25. Han imponerade direkt i klubben med 30 poäng på 39 matcher i grundserien och åtta poäng på elva slutspelsmatcher. Den gångna säsongen blev Klingberg assisterande kapten i Ilves och vikarierade även som lagkapten när den ordinarie kaptenen Joonas Nättinen var skadad. Klingberg missade däremot också stora delar av säsongen på grund av skada och begränsades till 30 matcher där han noterades för tolv poäng. I slutspelet gjorde han sedan sju poäng på 13 matcher.

Till nästa säsong uppges dock Carl Klingberg bli kvar i Finland. I slutet av mars rapporterade nämligen Satakunnan Kansa att Klingberg kommer att flytta till Ässät.

Under sin karriär har Carl Klingberg gjort 170 SHL-matcher för Frölunda och Timrå. Han återvände till Sverige och skrev på för Frölunda 2023 men efter en tung tid under säsongen 2024/25, där Klingberg hade svårt att få speltid i Frölunda, lämnade han för spel i finska Ilves. Tidigare har han även gjort tolv NHL-matcher för Winnipeg Jets samt gjort sju säsonger i schweiziska EV Zug där Klingberg var med och blev ligamästare 2021 och 2022 samt cupmästare 2019. På meritlistan har Klingberg även ett VM-guld med Tre Kronor 2017.

Source: Carl Klingberg @ Elite Prospects