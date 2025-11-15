Framtidens stjärnor – Färjestad: ”En häftig spelartyp”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Färjestad U20.

Målvakterna är båda i landslaget – tar Goos plats i junior-VM?

Hyllas av förbundskaptenen: ”Han har gjort en riktigt bra höst”

Han sticker ut – rejält: ”Gör det jävligt bra ”

” 16-åringens häftiga framfart: ”Mycket det han lever på”

Färjestad har något spännande på gång i sin juniorverksamhet. De har kanske inte lyckats få upp spelare som etablerat sig i A-laget de senaste åren, men nu finns det ett gäng kandidater för de kommande åren. I nästan varje landslag finns det toppspelare som spelar i Färjestad till vardags.

De har även en av seriens bästa offensiva spelare i sitt lag. Det gör att det är en spännande mix av spelare inför vårens slutspel. Jag vill även påstå att de har seriens absolut mest meriterade tränarstab i form av Niklas Fogström, Ole-Kristian Tollefsen, Mikael Johansson och Stefan Stéen.

— Det finns viss erfarenhet, sen om det är bra eller dåligt i slutändan det vet vi inte. Men vi kan känna att vi vet att allt som händer på isen har vi gått igenom, i alla fall någon av oss, säger huvudtränare Fogström till Hockeysverige.se.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här Färjestads U20-lag. Det med hjälp av röster från klubben och Småkronornas förbundskapten Johan Rosén.

