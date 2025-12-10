Nya målvaktsjätten i Leksand: ”Den storleken och den utvecklingen…”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Leksand U20.

Efter Gidlöf – här är nästa målvaktstalang i Leksand: ”Många egenskaper som gör honom intressant”

Spännande back på väg fram: ”Där är han extremt duktig”

Närmar sig A-laget: ”Är väl den som ligger längst fram”

NHL-scouten om målmaskinen: ”Ett jäkla skott”

Leksand ligger i mitten av U20 Nationell norra. Laget har blandat och gett under säsongsinledningen. Klart är att det finns flera spännande namn som är på väg fram i klubben. Spelare som vi nog inom kort kommer få se få chansen i A-laget.

De har en stark 08-kull där inte mindre än fyra spelare från klubben är med och spelar World Junior A Challenge i Kanada just nu. Inte minst har de också ett nytt målvaktslöfte som är inne på en väldigt, väldigt spännande resa.

— Med den storleken och den utvecklingen han har haft… han har många egenskaper som gör honom intressant, säger en NHL-scout om Viggo Tamm.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här Leksands U20-lag. Det med hjälp av röster från klubben och en NHL-scout.

