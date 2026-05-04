Lämnar SHL – här är nya klubben

Félix Robert lämnade Växjö Lakers efter två säsonger i klubben.

Nu är centern klar för en flytt till Finland – där han skriver på för Lukko.

Félix Robert flyttar vidare efter två säsonger i Växjö Lakers. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

2024 värvades kanadensaren Félix Robert till Växjö Lakers på ett tvåårskontrakt.

Under sin första säsong stod centern för 21 poäng på 51 matcher i SHL men till årets säsong förbättrades 26-åringen ytterligare. Han sköt 16 mål, vilket var näst bäst i Växjö, och stod totalt för 24 poäng på 52 matcher under grundserien. I slutspelet stannade han sedan på fyra poäng på tio matcher.

Nyligen bekräftade Växjö Lakers att Robert lämnar föreningen efter två säsonger. Under måndagen har Félix Robert gjort klart med en ny klubb. Han presenteras nämligen av Lukko i Finland.

– Jag har följt honom i AHL före och efter 2024 var jag i kontakt med Félix för första gången, men sedan hamnade han i Växjö under sensommaren. Nu när vi visste att hans kontrakt i Sverige gick ut var vi i kontakt igen och den här gången gick allt bra, säger sportchefen Kalle Sahlstedt.

Félix Robert ryktades till Tappara – klar för Lukko

Tidigare har Félix Robert kopplats ihop med en möjlig flytt till storklubben Tappara. Det blir däremot ingen flytt dit utan Robert har i stället skrivit på för Lukko.

– Jag har hört mycket bra saker om laget och jag är väldigt exalterad över mitt första år i Finland och Raumo. Jag hade väldigt bra samtal med Kalle och de franskkanadensare som har spelat där eller fortfarande spelar där. I alla samtal kom bara bra saker fram om staden, laget och hela organisationen. Dessa samtal gjorde mitt beslut enkelt, säger Robert på klubbens hemsida.

Félix Robert stod för sammanlagt 45 poäng på 103 matcher i SHL över två säsonger. Tidigare i sin karriär har han spelat AHL-hockey för Wilkes-Barre/Scranton Penguins och Syracuse Crunch.

Source: Félix Robert @ Elite Prospects