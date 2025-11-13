I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för Frölunda U20.

Nästa steg för kontrakterade målvakten: ”Arvid Söderblom var likadan”

Tålamodet lönar sig igen – när 08:orna briljerar: ”Inte överraskad”

Har hittat rätt inför NHL-draften: ”All möjlighet att bli en toppback”

Har hamnat i kläm: ”Då hade han åkt med Juniorkronorna till USA”

Pucktrollarens jättekliv: ”Han har tränat som en galning”

Frölunda fortsätter att vara framstående på juniorsidan och visar även i år att man kan få utdelning när man skyndar långsamt. Något som fick en hel del uppmärksamhet då Ivar Stenberg gick från att endast nio matcher i U20 Nationell till att slå igenom i SHL under förra säsongen. Då var det med en 07:a. Nu är det med en trio av landslagsspelare i 08-kullen som skördar frukten av tålamodet i stora roller.

Det hela, tillsammans med smarta värvningar från regionen, har gjort att Frölunda toppar den södra U20-serien – trots skador och tapp av toppspelarna Karl Sterner och Viktor Nörringer, födda 2006.

– Det betyder väl på att vi har ganska bra djup i trupperna och att vi har en bra verksamhet. När de som ligger längst fram är borta så finns det andra som kliver fram. Det är kul att se, säger akademichefen Kristoffer Martin till hockeysverige.se.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här Frölundas U20-lag – med tilläg av kommentarer från Kristoffer Martin.

