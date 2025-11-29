I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för HV71 U20.

Där sticker storlöftet ut: ”Många större backar är bara defensiva”

Smyger i vassen bakom Gustafsson: ”Spelar jävligt häftigt”

Har tagit stora kliv: ”En spännande man att följa i framtiden”

”De kommer kunna blomma ut”

HV71 har som vanligt ett par spännande spelare på väg fram i sin klubb. I år har resultaten inte varit riktigt som de har önskat i U20 Nationell, men det finns oavsett ett par riktigt spännande namn i laget. Där flera också har fått vara uppe och känna på SHL-spel under våren.

Bland annat finns en av Sveriges mest hajpade spelare inför nästa års NHL-draft i laget. Malte Gustafsson är inte bara en toppspelare i Småkronorna utan ser nu ut att kunna bli den högst draftade HV71-talangen sedan Lias Andersson gick som sjua 2017.

— Det är en superintressant back med den storleken och den skridskoåkningen. En back som varenda scout i Europa håller koll på, säger en NHL-scout till Hockeysverige.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här HV71:s U20-lag. Det med hjälp av röster från klubben och en NHL-scout.

