I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för Skellefteå U20.

En av seriens minst erfarna: ”Varit över förväntan”

Årets mest oväntade genombrott (?) ”Såg att det fanns något där”

Så jobbar man med NHL-draftade talangen – efter första SHL-målet.

Nyckelbackens vägskäl: ”Fattat att han måste det om han ska över”

Spelarna som kommer underifrån: ”Född 2011”

Skellefteå fortsätter att lyfta och förfina talanger på ett imponerande sätt efter de senaste årens framgångar på U20-nivå. I år har man, trots att spelare som Viggo Nordlund och Valter Lindberg tagit steget in i seniorhockeyn på riktigt, lyckats skapa juniorseriernas farligaste kedja. Ett faktum som lägger grunden för ytterligare en medalj efter guldet 2024 och silvret 2025.

Denna säsong har U20-laget dessutom inlett starkare än under fjolåret då SHL-truppens behov resulterade i en bottenplacering under hösten.

– A-laget har varit bredare i år vilket gjort att vi har fått hålla en ganska intakt trupp. Sen vill jag också tro att den hösten vi hade förra året, med väldigt mycket J18 spelare uppe, någonstans ger lite frukt i år. Jag tror att alla födda 2007 fick testa U20-spel förra året, vilket gjort att inkörningsperioden varit lite kortare nu. Det har hjälpt en del i att starten varit mycket bättre, säger huvudtränaren Johan Jönsson.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här Skellefteås U20-lag – med tilläg av kommentarer från Johan Jönsson.

Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).

Här kan du läsa genomgången av Växjö U20

Här kan du läsa genomgången av Örebro U20

Här kan du läsa genomgången av Rögle U20

Här kan du läsa genomgången av Linköping U20

Här kan du läsa genomgången av Malmö U20

Här kan du läsa genomgången av Frölunda U20

Här kan du läsa genomgången av Färjestad U20

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U20 Nationell.