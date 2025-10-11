NHL-scouten: ”Då kommer han bli vald högt”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Rögle U20.

Starka målvaktsparet – seriens bästa (?): ”De håller hög nivå”

Nyförvärvet leder poängligan – som back: ”Gjort oss mer kompletta”

Centern har blivit back: ”Önskar att fler spelare vågar göra det”

NHL-scouten om Småkronornas nyckelspelare: ”Det beror helt på honom själv hur högt han vill gå”

Rögle har som bekant flyttat fram positionerna rejält på juniorsidan under de senaste fem åren. Där klubben har fått fram både spännande spelare från egna distriktet samt värvat in utifrån. Inte minst sitter de på en mycket spännande 08-kull.

Där finns tre nyckelspelare för Småkronorna i form av Nils Bartholdsson, Mikael Kim och Milo Tjärnlund. Samtidigt har de en av seriens poängbästa backar i sitt lag i form av Melker Sigurd.

– De har gjort ett bra jobb. Rögle har tagit en massa steg de senaste åren. Så att de är ju en bra organisation med mycket bra folk som gör bra grejer. De har en bra situation med istid, arenor och allting. Att det kommer bra spelare därifrån är ingen överraskning, säger en NHL-scout som Hockeysverige.se har pratat med.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här Rögle U20.

