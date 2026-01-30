I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för Luleå U20.

Svaret – trots 07:ornas succé på annat håll: ”Vi kan även vinna SM”

Redo för seniorhockey: ”Finns paralleller att dra till Lassinantti”

Han har fyllt stora skorna: ”Då kan det bära av, att han klättrar högre upp”

Överraskas inte av poängkungens succé: ”Har redan så mycket”

Kan väljas i NHL-draften 2026: ”Grejer ingen annan har”

Spelarna som kommer underifrån.

Casper Juustovaara Karlsson, Jakob Ihs-Wozniak, William Håkansson, Oliwer Sjöström.

När samtliga av dessa Luleå-talanger, födda 2007, tagit ett tidigt steg ut i seniorhockeyn har U20-laget fått ”lida”. Plötsligt står man i en smått unik situation där de sju bästa poängplockarna från i fjol försvunnit, och stora skor ska fyllas. Men med 61-årige Janne Karlsson vid rodret har det redan skapats nya nyckelspelare.

Trots en del oväntade, och väntade, besked inför och under säsongen menar den rutinerade tränaren att hans gäng kan slå ALLA – och gå hela vägen 2025/26. Precis som U18 gjorde vid finalen i fjol.

– I och med att jag varit med tidigare vet jag att det blir så här. Man får ta det. Det är samma sak som i ett A-lag. Sen blir det en blandning av spel och utveckling. Föreningen vill såklart vinna också, men på något sätt går ändå A-laget och spelaren före det, säger Janne Karlsson.

– Med de här yngre som kommer upp känner jag helt ärligt att vi kan slå alla lag. Vilket även betyder att… ja, vem vet, vi kan även vinna SM, fortsätter han.

Och ja, med en av U20-seriens mest rutinerade målvakter, ett ordentligt genombrott, samt en av landets mest spännande 08:or, kan mycket vara möjligt. För oavsett om man fyller på med talanger till A-laget eller inte står sig Luleå fortsatt bra när det kommer till både talangutveckling och kollektivet.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här Luleås U20-lag – med tilläg av Janne Karlsson och målvaktstränaren Linda Blomquist.

