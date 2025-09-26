I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Malmö U20.

”Potentialen är jättehög och vi tror mycket på honom”

Gjorde mål i Hockeyallsvenskan: ”Han har gjort en jätteresa”

Enda 08:an bland utespelare: ”Spelförståelse som är av absoluta landslagsklass”

Morten Greens son på väg fram: ”Ser mycket potential i honom”

Skåningarna har haft ett par tuffare säsonger i U20 Nationell. Underifrån börjar det dock komma riktigt spännande spelare, samtidigt som vi i TV-pucken har sett att Skåne har spännande kullar på både 09 och 10.

Inför den här säsongen värvade de den spännande pucktrollaren Viktor Olofsson, som tråkigt nog blev skadad rätt omgående. I årets lag finns däremot flera spelare som har tagit stora kliv inför den här säsongen. Inte minst Isac Nilsson, som var med i 07:ornas U18-VM-lag, och Felix Carell, som nu är utlånad till Kalmar i Hockeyallsvenskan.

– Det har blivit vårt signum i vår akademi senaste åren. I regel så har de spelarna vi tar in inte så mycket landslagserfarenheter. Men de kan ta den här vägen, säger huvudtränare Serhan Cicek om spelarna som har tagit klivet till A-lagshockeyn.

Utöver U20-laget börjar det också finnas en hel del intressanta saker i Malmös akademi. Inte minst har 09- och 10-kullen visat sig stå riktigt, riktigt starkt. Och om några år är det inte alls omöjligt att vi får se skåningarna flytta fram sina positioner inom den svenska juniorishockeyn.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här Malmös U20-lag.

