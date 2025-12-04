I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Djurgården U20.

Spännande målvaktspar: ”Triggar varandra”

Kaptenen lyfts fram: ”Han är jätteviktig”

”De visar tålamod i en bransch där det blir mer och mer sällsynt”

Tangerade Adrian Kempes målrekord i landslaget: ”Det är få förunnat”

De senaste åren har Djurgården kanske varit bäst i Sverige på att fram våra riktigt stora talanger. I år är det så klart några av Sveriges mest färgstarka juniorer redan uppe i deras A-lag och levererar i SHL. Det finns dock fortfarande väldigt mycket spännande som är på väg fram i klubbens juniorled.

I U20-laget hittar vi exempelvis en av de mest spännande svenska forwards inför vårens NHL-draft. Det är Marcus Nordmark som också är en av Småkronornas absolut största stjärnor. Samtidigt som han har tagit en ledande roll i Djurgården U20. Han är inte däremot ensam om att vara på väg fram i klubben.

— Det måste vara kul att spela tillsammans med honom i offensiv zon, konstaterar en NHL-scout som Hockeysverige pratat med om Nordmark.

I en stor genomgång synar här Hockeysverige.se här Djurgårdens U20-lag. Det med hjälp av röster från klubben och en NHL-scout.

