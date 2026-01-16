U20 Nationells MVP (?): ”Tävlar utav bara helvete”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Södertälje U20.

Målvaktens jättesäsong: ”Han har gjort det skitbra”

Har fått känna på Hockeyallsvenskan: ”Han är en av ligans bästa”

”Det är galet – han hade kunnat bomba det där skottet i SHL”

07:orna har tagit ledande roller: ”Alla som spelar runt honom blir bättre”

Södertälje har under de senaste åren blivit ett lag att räkna med i U20 Nationell. De kommer oftast med ett lite äldre lag och är väldigt tunga att möta. Så är fallet även i år och faktum är att de är med och krigar om serieledningen. I årets lag finns det också ett par spännande spelare för framtiden. Bland annat en back som har fått börja känna på A-lagsspel och en målvakt som är en stark kandidat till ligans MVP så här långt.

Samtidigt som två 08:a-backar, där den ena spelade Hlinka Gretzky Cup för Sverige, är på väg att etablera sig på U20-nivå.

Laget ligger just nu trea i tabellen och är med och utmanar om en topplacering inför slutspelet.

— Vi vill gå så långt som möjligt. Först och främst placera oss så högt som möjligt. Det är det gruppen har satt som mål. Vi kan vara med och tävla mot dem absolut bästa och ta oss riktigt långt. Vi har en stabil defensiv och varit bra i spelet utan puck. Bra målvaktsspel och bra effektivitet. Framför allt spelet utan puck har gjort att vi ligger där vi ligger, säger Kasper Josefsson, huvudtränare i Södertälje U20.

I en stor genomgång synar Hockeysverige.se här Södertäljes U20-lag.

