Nästa (?) genombrottsjunior i Mora: ”Jätteuppsida offensivt”

I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Mora U20.

Mora har under de senaste åren satsat mycket på sin juniorverksamhet och på att få fram spelare till sitt A-lag. Något som verkligen har gett resultat både på junior- och seniornivå. Under de senaste åren har de varit ett stabilt topplag i U20 Nationell. Den här säsongen är inget undantag. I den norra serien ligger de just nu tvåa och ser ut att positionera sig bra inför vårens slutspel.

I år leds laget också offensivt av två 07:or där Romeo Edvardsen Sørensen också är med i toppen av poängligan efter en riktigt stark höst.

— Det är jätteroligt för han är seriös i allt han gör. Han kommer hit och ställer höga krav på sig själv och omgivningen, säger huvudtränare Martin Weel Sanne.

I en stor genomgång synar Hockeysverige.se här Moras U20-lag.

