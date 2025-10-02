I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell.

I dag har det blivit dags för Linköping U20.

Udda målvaktsvalet: ”Lite speciellt att inte ha det”

08-backen får stort förtroende: ”Snacka om att poletten trillat ner”

Så förbereds stortalangen på sin debut: ”Ska få känna på”

Aktuell för JVM (?) ”Få som gör den resan”

Klubbprofilens son imponerar: ”En kanonkedja”

Efter ett par tuffare år var 2024/25 ett tydligt steg framåt för Linköping. Jimmy Anderström klev in i rollen som huvudtränare, efter sitt mycket uppskattade jobb inom Almtuna, och utlovade underhållande hockey med mantrat ”Rock ’n’ Roll”. Det hela slutade i en andraplats i den södra serien, samt en åttondelsfinal mot Brynäs.



Nu återstår det att se om detta i slutändan kan ge lika fina resultat till A-laget som guldlaget 2021/22 fick fram i form av Mattias och Hugo Hävelid, Jonathan Myrenberg, Filip Bystedt, Fabian Wagner, med fler.



08-kullen i Östergötland har tidigare jämförts med just de 04:orna som säkrade den där JSM-medaljen, och i år börjar vi troligen få se en försmak på hur nära de kommer när spelare som Oscar Holmertz även fått sällskap av annan landslagskvalité i form av Edwin Lundqvist och Victor Blårand.



– Jag tror att vi är ett år yngre i snitt än när vi startade förra året. Det gör att det tar lite mer tid, men just nu tycker jag att resultaten legat i linje med där vi är som lag. Sen tror jag att det finns en jäkla höjd i det här laget. Vi har visat det stundtals under inledningen, och där ska vi försöka vara lite oftare. Det är nästa steg, säger huvudtränaren Jimmy Anderström.



I en stor genomgång synar här hockeysverige.se här Linköpings U20-lag – med tilläg av kommentarer från Anderström.



