I en ny tappning på “Framtidens stjärnor” djupdyker Hockeysverige.se i ALLA lag i U20 Nationell. I dag har det blivit dags för MoDo U20.

Så har man lyft mardrömssiffrorna: ”Ökat jättemycket”

Kan ta en plats i A-laget till 2026/27: ”Bättre och bättre”

Backen (!) toppar interna poängligan: ”Det är en avgörande del”

Framtiden i MoDo och landslaget: ”Typen alla coacher vill ha”

Uttagen till JVM – hyllas stort: ”En av våra bästa”

Efter en fjolårssäsong där spelare som William Falkenhäll, Milton Gästrin och Hugo Hallin visade vägen fick MoDo U20 problem i inledningen av 2025/26. Men när puckarna inte trillar in framåt får nya löften chansen kliva in i rampljuset och ta över facklan. En av de som gjort just detta är Malcom Gästrin, född 2008, som plötsligt leder den interna skytteligan och snittar en poäng per match.

– För det första så känner jag att vi har världens bästa lag, som grupp betraktat. Felix Wassberg som lagkapten med sina assisterande kaptener leder den här gruppen på ett väldigt fint sätt. Jag och mina kollegor är jättestolta över våra killar och vår verksamhet, säger Svelander och fortsätter om hur MoDo fått trendpilen att peka uppåt.

– Vi har tagit mer och mer betalt ju längre tid som gått. Vi tror att tiden talar för oss om vi fortsätter att stå för bra prestationer. Det har visat sig också. De senaste tio matcherna är vi trea i tabellen.

I laget, som endast fått förstärkning av Elton Hermansson ett fåtal gånger, finns dessutom två spelare med seniorkontrakt som redan nu knackar på dörren till A-laget.

I en stor genomgång synar hockeysverige.se här MoDos U20-lag – med tilläg av kommentarer från Emil Svelander.

