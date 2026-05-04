Svenskarna kan vinna Bill Masterton Trophy

Två av de tre finalisterna till Bill Masterton Trophy är svenskar.

Både Rasmus Dahlin och Gabriel Landeskog har chansen att vinna priset.

Gabriel Landeskog och Rasmus Dahlin är finalister till Bill Masterton Trophy.

I början av april presenterades alla spelare som nomineras till Bill Masterton Trophy i NHL. En spelare från varje lag nomineras och av de 32 spelarna var fem av dem svenskar. Rasmus Dahlin, Linus Ullmark, Oliver Ekman Larsson, Gabriel Landeskog och Jesper Wallstedt var alla med bland de nominerade spelarna.

Under måndagen har de tre finalisterna till priset presenteras, och två av svenskarna har nu fortfarande chansen att vinna. Både Rasmus Dahlin och Gabriel Landeskog är nämligen med bland finalisterna till Bill Masterton Trophy. Den tredje finalisten är Jonathan Toews i Winnipeg Jets.

Bill Masterton Memorial Trophy delas ut varje år ut av PHWA (Professional Hockey Writers’ Association) till den spelare i NHL som bäst exemplifierar ”ihärdighet, sportmannaskap och dedikation till ishockey”. Oftast går priset till en spelare som har genomgått svårigheter utanför isen eller gjort comeback efter långvariga skada eller sjukdom.

Rasmus Dahlin, Gabriel Landeskog and Jonathan Toews are finalists for the Bill Masterton Memorial Trophy.



The award is presented ”to the player who best exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship and dedication to hockey.” pic.twitter.com/OIf9Cjbjtm — Sportsnet (@Sportsnet) May 4, 2026

Dahlin eller Landeskog kan bli fjärde svensk att vinna Masterton Trophy

Rasmus Dahlin är finalist efter att ha haft en omtumlad tid i privatlivet. Under förra sommaren blev hans fästmö Carolina Matovac allvarligt sjuk med hjärtsvikt under en semester i Frankrike. Hon gick sedan igenom en period med livshotande hjärtproblem, och fick stanna hemma i Sverige efter en transplantation. Senare berättade hon att paret förlorade sitt ofödda barn när hon blev sjuk, men att graviditeten kan ha räddat hennes liv.

Dahlin tog ledigt från spel med Buffalo Sabres i höstas för att följa med fästmön på medicinska kontroller hemma i Sverige. Sedan i mars har Carolina Matovac sedan kunnat ansluta till honom i Buffalo igen. Trots allt detta har Rasmus Dahlin haft en fenomenal säsong och lett sitt Buffalo Sabres till deras första slutspel på 15 år.

Gabriel Landeskog är finalist till Bill Masterton Trophy för andra året i rad. Detta sedan han ha tagit sig tillbaka från en allvarlig knäskada. Landeskog missade nästan tre hela säsonger efter Stanley Cup-titeln med Colorado Avalanche 2022 och genomgick fyra större ingrepp, bland annat en brosktransplantation, för att åtgärda knäproblemen. Förra året gjorde Gabriel Landeskog sensationell comeback först i AHL och sedan i Stanley Cup-slutspelet med Colorado.

Den här säsongen har Landeskog sedan varit återställd från knäskadan och kunnat spela hela säsongen, förutom när han missade tid efter att ha brutit revbenen i januari. Med Landeskog tillbaka i laget har Colorado Avalanche flugit fram och vann Presidents’ Trophy som NHL:s bästa grundserielag.

Om Dahlin eller Landeskog vinner Bill Masterton Trophy skulle de skriva in sig i historieböckerna som den fjärde svenska vinnaren genom tiderna. Tidigare har Anders Hedberg (1985),

Robin Lehner (2019) och Oskar Lindblom (2021) fått utmärkelsen.

