TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Uppland

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Uppland är ett av lagen med ambitioner om slutspel. Som alltid ställs de mot storfavoriten Stockholm samtidigt som även framför allt Södermanland brukar vara vassa.

– Vi har ett par femmor som känns riktigt bra. Det finns en bra förstafemma och det känns som att de kan slå vilket lag som helst. Vi vill verkligen försöka ta oss vidare av de fyra lagen som spelar kvalet, säger assisterande tränare Mikael Lott.

Tillsammans med Mikael Lott går vi här igenom Upplands lag i TV-pucken 2026 – spelare för spelare.

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