TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Östergötland

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Senast Östergötland tävlade som ett eget distrikt i flickornas TV-puck var 2021. De senaste åren har distriktet gått ihop med exempelvis Örebro och Gotland för att bilda ett lag. Nu är de däremot med på egen hand och går för sitt andra slutspel någonsin i TV-pucken.

– Jag skulle säga att det är ett lag som har kommit ihop mer och mer. Ju längre resan har gått ju mer jobbar vi som ett lag. Vi är redo för kvalspelet, säger huvudtränaren Eric Berggren.

Tillsammans med Eric Berggren går vi här igenom Östergötlands lag – spelare för spelare.

Läs genomgången av Värmland här!

Läs genomgången av Blekinge/Bohuslän-Dals flicklag här!

Läs genomgången av Västergötlands flicklag här!

Läs genomgången av Örebro Läns flicklag här!