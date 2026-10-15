Örebro Län – kommentarer om ALLA spelare
TV-pucken

Örebro Län – kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 15 oktober 2026 15:20
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
Följ HockeySverige påGoogle news

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, på flicksidan: Örebro Län.

  • Född 2012 – pekas ut: "En av våra skickligaste"
  • Örebros joker: "Haft en raketutveckling"
  • "Det hårdaste skottet jag sett från en 12:a"
  • Hyllas stort: "Sköt 43 000 skott under sommaren"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Örebro Län. Distriktet som valde att stå på egna ben igen 2024, och som därefter slutat både trea och fyra i sin kvalgrupp. I fjol var det dock med tolv (!) spelare födda 2011. Spelare som nu kommit tillbaka revanschsugna efter ett års ytterligare utveckling i sina klubbar. 

– De flesta av dem är kvar och kommer att få mer framträdande roller nu. Det här är kanske den bästa upplagan vi har haft i Örebro under min tid, i alla fall. 

Tillsammans med Örebro Läns huvudtränare Anders Falk går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Söderhamn. Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland/Hälsingland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

Talang