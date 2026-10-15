TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Örebro Län. Distriktet som valde att stå på egna ben igen 2024, och som därefter slutat både trea och fyra i sin kvalgrupp. I fjol var det dock med tolv (!) spelare födda 2011. Spelare som nu kommit tillbaka revanschsugna efter ett års ytterligare utveckling i sina klubbar.

– De flesta av dem är kvar och kommer att få mer framträdande roller nu. Det här är kanske den bästa upplagan vi har haft i Örebro under min tid, i alla fall.

Tillsammans med Örebro Läns huvudtränare Anders Falk går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Söderhamn. Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland/Hälsingland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.