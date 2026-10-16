TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Förra året stod Värmland som segrar när TV-pucken var slut. Ett historiskt guld för distriktet som för första gången någonsin tog hem titeln. Nu går de för andra raka guldet med flera spelare från förra året kvar i laget.

– Jag skulle säga att vi är ett lag som, om vi börjar utanför isen, är måna om att vi ska vara ett lag. De tar ansvar för sin egna utveckling och insats, de gör det lätt för varandra att känna sig trygga med att bidra med sitt, säger huvudtränaren Jennifer Axelsson.

Tillsammans med Jennifer Axelsson går vi här igenom Värmlands lag – spelare för spelare.

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