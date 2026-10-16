Regerande mästarna: "Vi vill vara det bästa laget"
251102 Värmlands spelar med pokalen efter finalen i ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Värmland och Dalarna den 1 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0423
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

Regerande mästarna: "Vi vill vara det bästa laget"

Publicerad 16 oktober 2026 16:01
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Nu har det blivit dags för regerande mästarna på flicksidan: Värmland.

  • Gjorde succé förra året: "Lugn och trygg"
  • "En rolig spelare att titta på"
  • Spelarna att hålla koll på: "Driver upp tempot"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Förra året stod Värmland som segrar när TV-pucken var slut. Ett historiskt guld för distriktet som för första gången någonsin tog hem titeln. Nu går de för andra raka guldet med flera spelare från förra året kvar i laget.

– Jag skulle säga att vi är ett lag som, om vi börjar utanför isen, är måna om att vi ska vara ett lag. De tar ansvar för sin egna utveckling och insats, de gör det lätt för varandra att känna sig trygga med att bidra med sitt, säger huvudtränaren Jennifer Axelsson.

Tillsammans med Jennifer Axelsson går vi här igenom Värmlands lag –  spelare för spelare.

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