TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Ångermanland
251102 Värmlands spelar med pokalen efter finalen i ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Värmland och Dalarna den 1 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0423
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Ångermanland

Publicerad 17 oktober 2026 14:10
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Nu har det blivit dags för hemmadistriktet Ångermanlands flicklag:

  • Underåriga spelaren lyfts fram: "Otroligt skicklig back"
  • Gjorde succé förra året: "Den förmodligen viktigaste spelaren"
  • Det är spelarna att hålla koll på.

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Ångermanland är som bekant hemmadistrikt och är redan klara för slutspelet. På flicksidan är det ett stolt distrikt som har fått fram flera storspelare de senaste åren. Även i år är det ett spännande lag som av allt att döma kommer att vara med och slåss om medaljerna.

– Jag tycker det är ett bredare lag än vi hade i fjol. Då föll vi mycket på att vi hade två femmor som kunde matcha de andra lagen. Vi vann ända kvartsfinalen men nu kommer vi kunna gå på fler i år för jag tycker truppen är bredare, säger huvudtränaren Zebastian Lundberg.

Tillsammans med Zebastian Lundberg går vi här igenom Ångermanlands trupp – spelare för spelare.

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