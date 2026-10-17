TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Ångermanland är som bekant hemmadistrikt och är redan klara för slutspelet. På flicksidan är det ett stolt distrikt som har fått fram flera storspelare de senaste åren. Även i år är det ett spännande lag som av allt att döma kommer att vara med och slåss om medaljerna.

– Jag tycker det är ett bredare lag än vi hade i fjol. Då föll vi mycket på att vi hade två femmor som kunde matcha de andra lagen. Vi vann ända kvartsfinalen men nu kommer vi kunna gå på fler i år för jag tycker truppen är bredare, säger huvudtränaren Zebastian Lundberg.

Tillsammans med Zebastian Lundberg går vi här igenom Ångermanlands trupp – spelare för spelare.

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