Bofast i Luleås pojklag: "Närmast komplett"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Norrbotten. Samma distrikt som för två år sedan vittnade om en tuffare konkurrens än någonsin till följd av Luleås framgångar i SDHL. Där och då slutade man etta i gruppen, men föll i kvartsfinal. Nu kommer man från ett 2025 med ett nytt missat slutspel, men samtidigt är hela elva spelare tillbaka från förra året med den erfarenheten.

– Vi ser oss inte som några favoriter, jag skulle säga att Västerbotten är det. Däremot tror jag att vi har ingredienserna för att skaka om alla lag.

Tillsammans med Norrbottens huvudtränare Toni Hietala går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland-Härjedalen/Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna.

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