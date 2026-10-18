TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Sedan Stålbucklan blev TV-pucken har Stockholm tagit sig till semifinal varje år. Distriktet prenumererar på medaljer och 2022 gick de även hela vägen. Nu satsar de givetvis på en ny medalj och är en av favoriterna till guldet.

– Jag tycker som vanligt att vi har ett bra lag. Vi har ju alltid ambition att ta guld, så är det. Stockholms spelare är duktiga allihopa och det är ett brett lag, vi har många duktiga. Vi hänger inte upp det på enskilda spelare utan försöker ha så många som möjligt i spel och tycker vi har ett starkt lag även i år, säger huvudtränaren Magnus Larsson.

Tillsammans med Magnus Larsson går vi här igenom Stockholms flicklag – spelare för spelare.

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